PROMO : 3 smartphones à moins de 300€ grâce à un code promo

Ce mercredi chez Rakuten, c’est le retour d’un code promo exclusif qui vous permet d’obtenir une réduction de 30€ sur l’achat de votre prochain smartphone. Valable seulement aujourd’hui et utilisable même sur des téléphones déjà en promotion, c’est le moment d’acheter un Samsung Galaxy A52, l’Oppo A94 5G ou encore le Xiaomi Redmi Note 5G à petit prix.

Le prix du Samsung Galaxy A52 en baisse grâce à un code promo

Le prix du Samsung Galaxy A52 est en baisse chez Rakuten actuellement, si on ajoute en plus le code promo du jour, son prix passe en dessous de 300€. Ce smartphone Samsung est actuellement affiché à 314.99€ au lieu de 379€. Il bénéficie d’une réduction de -16%. Mais, son prix diminue encore car il est possible d’utiliser le code promo RAKUTEN30 qui permet d’obtenir une réduction supplémentaire de 30€. Le Galaxy A52 est donc disponible pour 284.99€ seulement !

Attention, ce code promo n’est valable qu’aujourd’hui. Il ne faut donc pas hésiter trop longtemps ! Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A52.

L’Oppo A94 5G disponible à 309.90€ seulement aujourd’hui

Le code promo RAKUTE30 permet d’obtenir 30€ de réduction aujourd’hui dès 299€ d’achat. Il permet donc de faire baisser le prix de l’Oppo A94 5G est de le rendre accessible pour 309.90€ seulement. Ce smartphone très récemment mis sur le marché par Oppo et compatible 5G, est un très bon choix pour ceux qui souhaitent changer de smartphone pour un budget de 300€. Rakuten le proposait déjà avec une remise de -5% alors en ajoutant ce code promo, il devient vraiment pas cher.

Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques de l’Oppo A94 5G.

30€ de remise sur le Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone compatible 5G pas cher, nous avons trouvé l’offre qu’il vous faut. Grâce au code promo Rakuten du jour, le Xiaomi Redmi Note 9T 5G devient accessible pour moins de 170€. En effet, son prix passe de 198.99€ à 168.99€ seulement. Attention, demain ce code ne sera plus valable !

Pour en savoir plus consultez la fiche et les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9T 5G ou le test du Redmi Note 9T car nous avons eu l’occasion de l’avoir entre les mains. On vous livre tous ses secrets.

Si aucune de ces 3 promotions smartphones ne vous convient, n’hésitez pas à regarder toutes les promos proposées par Rakuten aujourd’hui car le code promo RAKUTEN30 est valable sur l’ensemble du site. Vous pouvez donc l’utiliser pour acheter un iPhone par exemple ou tout autre modèle qui vous ferait envie.