Xiaomi dépose un brevet pour un smartphone modulaire, pour un futur projet ?

Si vous suivez les actualités de l’univers de la mobilité et des smartphones, vous avez certainement déjà entendu parler des smartphones modulaires. Un nouveau brevet déposé par la marque Xiaomi vient d’être repéré par les équipes du site LetsGoDigital montrant les pistes d’un potentiel futur téléphone portable particulièrement original.

Le concept de smartphone modulaire n’est pas vraiment nouveau. En effet, déjà dans le passé, plusieurs constructeurs s’y sont essayés sans jamais réussir à percer. On se souvient notamment de Motorola avec son Moto Z et ses modules qui venaient de greffer à une base ultra mince capable d’accueillir des « Mods » photo pour un zoom, audio et même de vidéoprojection. LG s’y est également risqué avec le fameux G5 dont on pouvait interchanger certaines parties pour offrir des fonctionnalités avancées. Actuellement, Fairphone utilise des modules remplaçables, mais dans un but plus tourné vers l’écologie.

Un brevet déposé en 2020 et publié récemment

Le nouveau brevet déposé par la marque Xiaomi envisage la conception d’un smartphone mobile. Il date de février 2020, mais il a été publié il y a seulement quelques jours. La documentation complète décrit en détail un téléphone portable Xiaomi composé de trois modules. Chacun aurait une fonction précise. Le premier élément est la partie supérieure qui contient la carte mère et les caméras. Le second module intègre la batterie alors que le troisième, la face inférieure de l’appareil, est là pour « refermer » le mobile. Les modules sont interchangeables et peuvent intégrer des fonctions supplémentaires. Les éléments se glissent les uns par rapport aux autres à l’aide de rails avec un système de détrompeur pour éviter les erreurs d’assemblage. Une fois les éléments connectés, l’appareil peut être mis en fonctionnement.

Le boîtier serait en métal ou en plastique. Deux types de caméras sont décrites dans la documentation du brevet déposé par Xiaomi. Un premier bloc serait disponible réunissant les optiques dans un carré tandis qu’un autre module propose des capteurs alignés. Bien entendu, il faut aussi penser que le smartphone n’aurait pas que des capteurs au dos, mais serait également équipé d’un capteur frontal. Les lignes descriptives qui accompagnent le brevet évoquent cette conception pour des raisons principalement économiques visant à permettre de réduire les coûts de réparation, par exemple. Mais, pour le moment, bien malin qui pourra dire si et quand le constructeur pourrait proposer un tel appareil sur le marché, mais cela prouve que Xiaomi travaille sur de nouveaux concepts à venir.