Forfaits mobiles : les nouvelles promotions RED by SFR dès 5€ sont disponibles jusqu'au 31 mai !

RED by SFR a lancé hier de nouvelles promotions sur l'ensemble de ses forfaits RED avec 1Go, 60Go, 100Go et 130Go d'Internet à prix réduit ! Ces offres promotionnelles sont à saisir avant le 31 mai, minuit ! Nous vous les présentons dans cet article.

Les nouvelles offres de RED by SFR

L'opérateur vous permet de profiter jusqu'au 31 mai, 23h59, de ses nouvelles offres promotionnelles valables uniquement en ligne et sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier l'un de ces abonnements sans frais et dès que vous le souhaitez.

De 1Go à 130Go d'Internet, avec la possibilité de bénéficier de la 5G avec ce dernier forfait, ces forfaits sans engagement RED vous offrent l'illimité pour communiquer en toute tranquillité que vous soyez en France ou au sein de l'Union européenne (DOM inclus). Notez également que depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler autant que vous le voulez vers les départements d'outre-mer, hors Mayotte.

Forfaits RED de 1Go à 130Go d'Internet à prix réduit

Idéal pour les petits budgets et les petites consommations, le forfait RED 1Go est à moitié prix ! En effet, vous paierez ce forfait 5€ par mois au lieu de 10€ et profiterez de 1Go aussi bien depuis la Métropole que l'étranger*.

Pour celles et ceux qui recherchent davantage de data, vous pourrez choisir parmi les forfaits RED 60Go au prix de 12€ par mois (au lieu de 15€) et 100Go ,dont le tarif s'élève à 15€ par mois (au lieu de 20€). La première offre vous propose 60Go d'Internet en France et 9Go lorsque vous voyagez à l'étranger* et la seconde vous permet de disposer de 100Go en France et de 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

Les amateurs de 5G et les internautes ultraconnectés pourront opter pour le forfait RED 130Go qui vous offre 15Go d'Internet pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger* en plus des 130Go dédiés à votre connexion en France. Vous pourrez choisir la version qui vous convient le mieux :

Forfait RED 130Go 4G : 19€ par mois au lieu de 25€

au lieu de 25€ Avec l'option 5G : 24€ par mois au lieu de 30€

*UE et DOM