Deux nouveaux smartphones OnePlus Nord 2 et Nord CE 5G en approche

Après les modèles haut de gamme OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la marque s’apprêterait à lancer deux nouveaux appareils milieu de gamme, le OnePlus Nord 2 et le Nord CE 5G. Un lancement est attendu pour la mi-juin en Inde. En voici tous les détails.

L’année dernière, en plein été, OnePlus proposait le smartphone de milieu de gamme, OnePlus Nord et le constructeur devrait logiquement le remplacer prochainement. Selon plusieurs rumeurs, il semble que le fabricant s’apprête à annoncer deux nouveaux modèles mi-juin pour l’Inde et peut-être aussi pour d’autres marchés un peu plus tard. Ces deux téléphones portables seraient le OnePlus Nord 2 et un petit nouveau, le OnePlus Nord CE 5G. Ils ont été aperçus dans les listes de certification de l’organisme compétent en Inde, le BIS.

Une puce Mediatek Dimensity 1200 pour le DENNIZ

Selon Mukul Sharma, une personne qui a déjà vu juste concernant des annonces précédentes, il semble bien que les deux smartphones soient prévus pour un lancement mi-juin, ayant reçu les certifications requises pour une mise sur le marché. Le OnePlus Nord 2 porterait la référence DENNIZ (DN2101) alors que le OnePlus Nord CE 5G serait référencé sous la mention EBBA (EB2101). Le OnePlus Nord 2 pourrait embarquer une puce Mediatek Dimensity 1200.

Rappelons que le OnePlus Nord actuel utilise un Soc Snapdragon 765G avec 8 ou 12 Go de RAM, un écran AMOLED 90 Hz, une caméra principale de 48 mégapixels au dos et deux capteurs frontaux à l’avant pour des photos selfies grand-angle. Les caractéristiques du OnePlus Nord CE 5G ne sont pas connues pour le moment. Ce dernier devrait logiquement être proposé moins cher que le OnePlus Nord 2 avec une configuration légèrement moins performante mais permettrait d’accéder à la 5G à prix doux.