French Days 2021 : les bons plans pour des smartphones vraiment pas chers

C’est le retour des incontournables French Days ! La meilleure période avec les soldes et le Black Friday pour faire de bonnes affaires et s’acheter un smartphone en promotion vraiment pas cher. Elles ont lieu du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin. De nombreux marchands comme Boulanger, Fnac, Darty, Amazon ou Cdiscount proposent des offres très intéressantes. On vous a sélectionné les meilleures offres du moment.

French Days : les meilleures offres du jour

Lancés en 2018, les French Days sont de retour pour notre plus grand plaisir. C’est l’occasion de changer de smartphone à petit prix et de faire de belles économies sur de nombreux modèles. Nous ne pourrons pas vous présenter toutes les offres disponibles car de nombreux modèles de smartphones sont en promotion et chez de nombreux marchands. Mais pour vous aider à faire la meilleure affaire, nous en avons sélectionnées quelques unes qui devraient vous plaire.

Un code promo chez Cdiscount pour les French Days

Si on s’intéresse à Cdiscount, sachez que pour l’occasion, un code promo a été mis en ligne ce matin. Ce code promo est applicable sur de nombreux smartphones et autres produits. Dès 199€ d’achat, vous pouvez profiter d’une réduction de 15€. Il vous suffit simplement de renseigner le code FD15 dans votre panier et la remise de 15€ sera automatiquement appliquée.

Attention le nombre de codes promo mis en ligne est limité. Seulement 2500 codes sont disponibles. Il n’y en aura pas pour tout le monde. N’hésitez pas trop longtemps si vous souhaitez en profiter.

Les smartphones Google Pixel 4a, Pixel 4A 5G et Pixel 5 en promo chez Darty

Parmi les nombreux smartphones profitant des French Days pour être en promotion chez Darty, on retrouve les smartphones Google Pixel. Le prix du Google Pixel 4a passe de 349€ à 329€ grâce à une réduction de -5%. Le pixel 5 avec une remise de -8% passe de 629€ à 579€. Quant au Pixel 4a c’est lui qui enregistre la remise la plus importante de -10%. Il est donc accessible pour 449€ seulement. Lorsque l’on sait que les téléphones Google ne sont que très rarement en promotion, ce serait dommage de ne pas en profiter.

50€ de remise sur le Samsung Galaxy A32 5G chez Fnac

En plus de l’offre de remboursement de 30€ proposée par Samsung pour l’achat d’un Galaxy A32 5G, Fnac a fait baisser le prix de ce dernier de 20€. En cumulant les deux offres, vous obtenez donc 50€ de remise et vous pouvez acheter le Galaxy A32 5G pour 279€ seulement ! Les 20€ de remise seront immédiats. Pour obtenir l’offre de remboursement Samsung, il vous suffit simplement de remplir un bulletin de participation. Rien de plus simple !

Samsung Galaxy S20 FE 5G à 434€ seulement chez Rakuten

Pendant les French Days, le Samsung Galaxy S20 FE profite d’une très belle remise. Avec -42% de réduction, il est proposé actuellement à 434.38€ au lieu de 759€. Faites ainsi une économie de 324.62€ en achetant dès aujourd’hui votre smartphone Samsung chez Rakuten.

Xiaomi Pack Redmi Note 9 + Bracelet connecté à 169€ seulement chez Boulanger

Le Xiaomi Redmi Note 9 était déjà un smartphone très abordable et pas cher. Mais pendant les French Days chez Boulanger son prix continue de chuter. Proposé en pack avec un bracelet connecté Mi Band 4C, vous pouvez l’acheter pour 169€ seulement. Faites ainsi une économie immédiate de 30€ et faites vous plaisir avec un nouveau smartphone Xiaomi.