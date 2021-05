Nouveau smartphone realme C21 à partir de 119 euros certifié TÜV Rheinland pour sa fiabilité

Particulièrement prolixe, la marque realme annonce l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui se distingue par l’obtention d’une certification TÜV Rheinland pour sa fiabilité. En voici tous les détails.

Pour étoffer un peu plus sa gamme de smartphones, la marque realme a décidé de lancer un nouveau téléphone portable qui se destine principalement aux personnes ayant un petit budget, mais qui peuvent être assez exigeant pour demander un mobile fiable. Sur ce point, le constructeur peut avancer sa certification TUV Rheinland, puisque le realme C21 serait le premier smartphone au monde ainsi validé par l’organisme pour sa « haute fiabilité ». Cela signifie qu’il a répondu présent lors de tests de qualité dont 10 correspondants à un usage dans la vie de tous les jours, 7 dans des conditions dites « extrêmes » d’environnement et 6 plus spécifiquement orientés sur la fiabilité des composants.

Quelles caractéristiques pour ce modèle d’entrée de gamme ?

Techniquement, le realme C21 s’appuie sur une puce Mediatek Helio G35 gravée en 12 nm avec 3+32 Go ou 4+64 Go en mémoire vive et espace de stockage. Il utilise un écran LCD de 6,5 pouces occupant 85% de la surface avant. Il dispose d’un tiroir pour les cartes qui permet de supporter une carte mémoire et deux cartes SIM simultanément permettant ainsi de séparer vie professionnelle ou vie privée sur un même appareil. Pour authentifier son propriétaire, le realme C21 est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale installé au dos. C’est aussi là que l’on peut voir les trois objectifs photo. Le module principal est un 13 mégapixels et on peut compter sur un capteur de 5 mégapixels, à l’avant cette fois, pour se prendre en selfie.

Une large batterie qui peut en charger d’autres

Le nouveau smartphone realme C21 profite d’une large batterie d’une capacité totale de 5000 mAh. Celle-ci est capable d’offrir ce que l’on appelle une charge inversée. En effet, depuis le port USB-C du téléphone portable, il est possible de recharger un autre smartphone, le mobile servant alors de batterie de secours pour l’autre. Cela peut s’avérer pratique si vous avez un ami ou un proche qui n’a plus beaucoup d’énergie sur son appareil. Le realme C21 est décliné en bleu ou en noir. Il est proposé à un prix de 119 € avec 20 € de réduction immédiate pour la version 3+32 Go dans les enseignes Fnac, Darty, But et Boulanger pour la promotion. La configuration 4+64 Go est disponible pour un prix de 149 €.