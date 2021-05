Samsung Galaxy A12 contre Oppo A15, deux smartphones à moins de 150 €, lequel choisir ?

Vous avez un petit budget, moins de 150 € pour vous offrir un nouveau smartphone, mais vous hésitez entre le Oppo A15 et le Samsung Galaxy A12 ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous permettre de faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Commençons par le côté esthétique. Le Samsung Galaxy A12 est décliné en noir, blanc ou bleu avec des lignes très sobres, dont un dos qui revient sur les profils. De son côté, le Oppo A15 est uniquement proposé en noir. Des deux, c’est ce dernier le plus fin avec 7,9 mm d’épaisseur contre 8,9 mm pour le mobile de Samsung. C’est aussi le plus léger des deux avec seulement 175 grammes sur la balance contre 205 grammes pour le Galaxy A12. La capacité de sa batterie y est peut-être pour quelque chose étant donné qu’elle propose 5000 mAh contre 4230 mAh pour le Oppo A15. Pas de charge rapide ici, ni pour l’un ni pour l’autre. Toutefois, la batterie du Samsung se chargera un peu plus vite que celle du A15 qui demande moins de temps au final, ayant une capacité inférieure.

Un Soc commun, mais des capacités de RAM différentes

Techniquement, le Oppo A15 et le Samsung Galaxy A12 sont animés par la même puce Mediatek Helio P35. La différence de performances peut se sentir au niveau de la mémoire vive puisque le Oppo propose 3 Go alors que le Samsung dispose de 4 Go de RAM. La capacité de stockage n’est pas non plus la même étant donné que le Oppo propose seulement 32 Go contre 64 Go pour le Galaxy A12.

Pour la partie photo, c’est le Samsung qui est le mieux équipé avec un capteur principal de 48 mégapixels contre seulement 13 mégapixels pour le Oppo. Il est accompagné d’un capteur grand-angle de 5 mégapixels et de deux autres objectifs de 2 mégapixels. Le Oppo A15 se contente des deux capteurs de 2 mégapixels. Pour se prendre en selfie, là encore, le Samsung a un peu temps d’avance avec son objectif de 8 mégapixels contre 5 pour le Oppo A15.

Les deux smartphones embarquent un lecteur d’empreinte digitale. Il est installé au dos sur le Oppo A15 et au niveau du bouton marche/arrêt sur le Samsung. Ils utilisent tous les deux un écran LCD de 6,5 pouces non HDR affichant une définition de 720x1600 pixels à 60 Hz. Côté connectivité, le Oppo A15 a une petite longueur d’avance étant donné qu’il est Wi-Fi ac contre Wi-Fi n pour le Samsung Galaxy A12 autorisant des débits légèrement supérieurs. Le Samsung n’est pas compatible NFC ce qui est le cas du Oppo A15 pour le paiement sans contact ou l’appairage instantané avec un dispositif compatible.