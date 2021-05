Nouvelle promotion spéciale French Days : le forfait mobile Cdiscount 40Go est à 1.99€ !

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? L'opérateur Cdiscount Mobile lance une offre spéciale French Days vous permettant de payer son forfait avec 40Go d'Internet au prix mini de 1.99€ ! Nous présentons cette offre exceptionnelle dans cet article.

Cdiscount Mobile lance ses promotions spéciales French Days

L'opérateur Cdiscount Mobile met en avant depuis ce matin une toute nouvelle promotion dans le cadre des French Days. Aujourd'hui et jusqu'au 1er juin inclus, vous pouvez bénéficier de son forfait avec 40Go d'Internet en France pour la somme de 1.99€ par mois, les 6 premiers mois d'abonnement ! Par la suite, vous retrouverez le tarif mensuel initial du forfait 40Go, à savoir 13.99€. Vous avez ici l'occasion de faire 72€ d'économie, soit 5 mois de forfait au tarif de base !

Ce forfait pas cher avec 40Go est sans engagement vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment, sans conditions et sans frais.

Les garanties du forfait Cdiscount 40Go

Avec l'offre promotionnelle de Cdiscount Mobile, vous pouvez vous connecter à hauteur de 40Go lorsque vous êtes en France et utiliser jusqu'à 3Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'union européenne et les départements d'outre-mer. Vous pouvez également appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité, aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne et les DOM.

L'opérateur vous offre par ailleurs la possibilité de communiquer et d'utiliser votre data également depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein en plus des pays de l'Union européenne !

Pour résumer, l'offre spéciale French Days de Cdiscount Mobile c'est :

99€ par mois pendant 6 mois puis 13.99€

puis 13.99€ 40Go d'Internet en France, 3Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

utilisables depuis l'UE* et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

Depuis l'UE* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein