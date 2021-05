Les nouveaux forfaits NRJ Mobile à 5€ avec 20Go et 80Go d'Internet !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à petit prix, vous allez apprécier les deux nouvelles offres promotionnelles de l’opérateur NRJ Mobile ! 20Go et 80Go d'Internet à prix réduit, vous avez jusqu'au 1er juin pour vous décider. Nous vous les présentons dans cet article.

Les nouvelles offres promotionnelles signées NRJ mobile

L'opérateur vous permet de profiter de ses deux nouveaux forfaits mobiles avec 20Go et 80Go d'Internet à prix réduit jusqu'au 1er juin prochain, inclus. L'un et l'autre de ces forfaits sont sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous la souhaitez sans aucuns frais.

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous pourrez communiquer à votre guise depuis la France, l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Notez que vos appels, SMS et MMS ne bénéficient pas de l'illimité depuis la France vers les numéros des DOM et d'Europe, excepté les numéros métropolitains.

Les forfaits 20Go et 80Go à 4.99€

Le forfait Woot 20Go vous permettra de bénéficier de 20Go d'Internet en France et d'utiliser jusqu'à 2Golorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Votre usage internet à l'étranger sera décompté de votre enveloppe data globale. Ce forfait sans engagement est au prix de 4.99€ par mois la première année de votre abonnement ! Au-delà, vous paierez votre forfait 20Go la somme mensuelle de 9.99€. Vous aurez ainsi économisé 60€ sur votre budget téléphonie de l'année !

Pour les internautes plus gourmands, vous pouvez opter pour le forfait Woot 80Go qui est également au prix de 4.99€ par mois, les 6 premiers mois de votre abonnement. Au terme de cette période, vous devrez vous acquitter de la somme de 16.99€ chaque mois. Vous économisez également 60€ grâce à cette promotion ! Avec le forfait 80Go vous pourrez profiter de 80Go d'Internet en France, dont 8Go pour rester connecté lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM.