Lancement du smartphone RedMagic 6R en Chine et bientôt chez nous en Europe ?

La marque RedMagic vient d’annoncer le lancement d’un nouveau smartphone RedMagic 6R pour le marché chinois. Espérons qu’à l’image du RedMagic 6, celui-ci sera également commercialisé en Europe et plus particulièrement en France. En attendant, en voici tous les détails.

Début mars, le RedMagic 6 était officiellement présenté. Le RedMagic 6 Pro lui emboitait le pas et ils étaient ensuite proposés en précommande à des prix particulièrement attractifs. Ces monstres de puissance orientés gaming sont maintenant rejoints par un « petit » nouveau, le RedMagic 6R dont la présentation vient d’être faite pour le marché chinois. Celui-ci reprend à peu près le même design avec des touches sur l’un des profils telles des gâchettes, pratiques pour jouer, mais dans un esprit légèrement plus sobre, semble-t-il. Il mesure seulement 7,8 mm d’épaisseur pour un poids de 186 grammes ce qui est tout à fait dans la moyenne, voire même en dessous.

Un écran pensé pour les joueurs

Le nouveau smartphone RedMagic 6R profite d’un écran de 6,67 pouces FHD+ sur une dalle 10 bits AMOLED avec un lecteur d’empreinte digitale intégré. Il est au format 20:9, mais surtout bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, supérieure à toutes celles du marché, mais identique aux RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro comme la fréquence d’échantillonnage de 360 Hz, là encore, idéale pour les jeux. RedMagic annonce une luminosité maximale de 700 cd/m². Le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec de la mémoire LPDDR5 et pour la mémoire de stockage au format UFS 3.1, comme les RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro.

Un côté multimédia assez développé

Pour la partie photo, le RedMagic 6R va plus loin que les RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro avec 4 capteurs : 64+8+5+2 mégapixels au dos et un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. L’appareil dispose d’une batterie d’une capacité de 4200 mAh ce qui n’est pas beaucoup pour un mobile gaming. Elle supporte la charge à 30 Watts et l’appareil est livré avec un chargeur de 55 Watts. Les RedMagic 6 et 6 Pro peuvent se charger à 66 Watts, donc beaucoup plus rapidement et leur batterie est plus imposante, 5050 mAh. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Enfin, côté connectivité, le RedMagic 6R est compatible 5G et offre le Wi-Fi 6 avec double canal 2,4 et 5 GHz.

Le nouveau smartphone RedMagic 6R avec 8+128 Go est proposé à un prix équivalent à 385 € HT alors que la version 12+256 Go est disponible à 425 € HT. Le constructeur devrait annoncer plus tard la date de disponibilité pour les autres marchés ainsi que le prix.