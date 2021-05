Forfait illimité avec 60Go d'Internet en promo dès 7.99€ : RED by SFR ou Prixtel ?

Vous souhaitez un forfait mobile avec 60Go d'Internet, mais hésitez entre l'offre de RED by SFR à 12€ et celle de Prixtel à 7.99€ ? Pas de panique, nous vous aidons à les départager dans cet article !

Les offres mobiles 60Go de RED by SFR et Prixtel

Les opérateurs RED by SFR et Prixtel proposent tous deux un forfait mobile sans engagement avec 60Go d'Internet à un tarif préférentiel !

RED by SFR propose jusqu'au 31 mai inclus son forfait RED 60Go au prix de 12€ par mois au lieu de 15€, même après la première année d'abonnement ! Vous pourrez profiter de l'illimité pour l'ensemble vos communications ainsi que 9Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM, en plus des 60Go d'Internet dédiés à votre connexion depuis la France.

De son côté, Prixtel propose son forfait Le grand, neutre en CO2, à partir de 7.99€ par mois la première année d'abonnement (puis 14.99€), correspondant au premier palier data - 60Go. Vous pouvez bénéficier de cette offre en vous décidant avant le 1er juin minuit ! Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez et utiliser jusqu'à 15Go (inclus) lors de vos déplacements à travers l'UE et les DOM.

Forfait mobile 60Go : RED ou Le grand ?

Bien que les deux offres mobiles soient intéressantes, quelques critères pourraient vous faire pencher vers l'un ou l'autre de ces forfaits. Voici notre sélection permettant de les départager :

Le prix : Prixtel est plus avantageux en termes de tarif puisqu’il propose un forfait 4.01€ moins cher chaque mois que l'offre RED, pendant 1 an.

La pérennité du tarif : RED by SFR passe devant puisque le tarif de son forfait reste valable après la première année d'abonnement contrairement à Prixtel qui va augmenter son tarif à 14.99€/mois (soit plus cher que l'offre RED).

La data à l'étranger : Prixtel a mis le paquet pour la data à l'étranger ! 15Go avec le forfait Le grand contre 9Go avec le forfait RED.

Les communications vers les DOM depuis la Métropole : RED by SFR vous permet d'appeler en illimité vers les DOM (hors Mayotte) contrairement à Prixtel qui comptera en hors-forfait vos communications vers ces destinations.