Vers un futur Samsung Galaxy Z Fold totalement dépourvu de boutons physiques ?

Actuellement, les smartphones combinent dalle tactile et boutons physiques pour permettre différentes opérations. Samsung a récemment déposé un brevet signifiant travailler sur un concept de téléphone portable pliant qui n’aurait aucune touche ni bouton physique pour un usage qui se veut plus ergonomique.

Samsung a une longueur d’avance sur le développement de smartphones pliants et devrait prochainement présenter les nouveaux Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 dont l’un se plie dans le sens horizontal et l’autre vertical. Mais, outre ses modèles qui seront bientôt une réalité, il semble que le fabricant travaille sur une piste pour se débarrasser des boutons physiques présents sur les téléphones portables. En effet, le site LetsGoDigital a pu repérer un brevet déposé par Samsung et récemment publié qui fait état d’un appareil qui serait contrôlable entièrement de manière tactile ou sensitive, mais pas avec des touches comme c’est actuellement le cas.

Des gestes comme seul moyen de contrôle

Le document intitulé Galaxy Z Fold Squeeze Gesture serait une base de travail pour développer un téléphone portable pliant, dans la gamme des Galaxy Z Fold et qui pourrait être une réponse aux personnes qui peuvent avoir du mal à utiliser les boutons sur les côtés des smartphones une fois pliés. Ainsi, le brevet envisage l’utilisation de gestes plutôt que d’appuyer sur des touches pour réaliser certaines actions. L’utilisateur pourrait choisir quel geste serait associé à une opération en particulier. Si le téléphone portable est totalement replié, on peut imaginer qu’une pression sur le côté pourrait le mettre sous tension alors qu’un glissement du doigt sur la même zone pourrait permettre de gérer le volume, si le mobile est déplié.

Succès garanti ?

Outre le fait de vouloir aider les personnes qui peuvent rencontrer certaines difficultés à manipuler les boutons physiques dans certaines situations, il faut également prendre en compte le fait que les zones tactiles ou sensitives peuvent s’avérer moins précises que des touches physiques. Un souci de fiabilité pourrait se poser. Et que faire en cas de blocage du système, étant donné que l’affichage ne fonctionnerait plus ? Comment redémarrer ou relancer l’appareil ? D’autant que beaucoup de personnes préfèrent appuyer physiquement sur un bouton, pour le côté rassurant du système plutôt que de presser une zone servant à différentes opérations et potentielles sources de problème.

Le concept mis en lumière et illustré par le site LetGoDigital pourrait être envisagé pour la prochaine génération de smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold 4. La version 3 est attendue dans le courant de l’été.