Fin des promos sur les forfaits mobiles sans engagement de Bouygues Telecom et RED by SFR!

C'est le dernier jour pour profiter des forfaits mobiles sans engagement en promotion proposés par les opérateurs Bouygues Telecom et RED by SFR ! De 1Go à 140Go, vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal ! Nous vous les présentons dans cet article.

Bouygues Telecom : de 1Go à 140Go à moins de 20€

Bouygues Telecom vous propose jusqu'à ce soir, 23h59, ses forfaits en promotion avec la possibilité d'accéder à B.TV à tout moment ! Chacun de ces forfaits vous offre l'illimité pour l'ensemble de vos communications partout en Europe (DOM inclus). Notez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS comme bon vous semble vers les numéros métropolitains et des DOM.

Concernant les offres de l'opérateur Bouygues Telecom, vous avez le choix parmi les suivantes :

4,99€/mois : 1Go d'Internet en France, en Europe et dans les DOM

en France, en Europe et dans les DOM 13,99€/mois : 80Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM 15,99€/mois : 100Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM 19,99€/mois : 140Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM

Avec les trois derniers forfaits B&You, vous pouvez accéder à B.tv à titre gratuit le premier mois d'abonnement puis payer la somme de 3€ par mois, au lieu de 6€, pour continuer à bénéficier de cet avantage ! Ce service vous est offert avec le forfait B&You 1Go.

RED by SFR : de 1Go à 130Go à prix réduit

De son côté, RED by SFR met à disposition ses forfaits mobiles à prix réduit, même après la première année d'abonnement ! Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez communiquer sans vous limitergrâce à l'illimité, aussi bien depuis l'Union européenne et les DOM que depuis la Métropole. Depuis cette dernière destination, vous aurez la possibilité d'appeler à votre convenance vers les numéros métropolitains et des DOM, hors Mayotte.

Voici les différentes offres promotionnelles proposées par l'opérateur RED by SFR :

5€/mois (au lieu de 10€) : 1Go d'Internet en France, au sein de l'UE et des DOM

(au lieu de 10€) : en France, au sein de l'UE et des DOM 12€/mois (au lieu de 15€) : 60Go d'Internet en France, 9Go utilisables depuis l'étranger*

(au lieu de 15€) : utilisables depuis l'étranger* 15€/mois (au lieu de 20€) : 100Go d'Internet en France, 12Go utilisables depuis l'étranger*

(au lieu de 20€) : utilisables depuis l'étranger* 19€/mois (au lieu de 25€) : 130Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'étranger*

Avec ce dernier forfait, vous pouvez choisir l'option avec la 5G pour 5€ de plus chaque mois. Ainsi, vous profiterez de 130Go d'Internet en 5G depuis la France pour la somme de 24€/mois, au lieu de 30€.

*UE et DOM