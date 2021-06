Forfaits mobiles à moins de 5€ : fin des promos chez les MVNO NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini, vous allez apprécier les offres promotionnelles des opérateurs NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom ! Sans engagement, ces offres sont encore valables jusqu'à ce soir, 23h59 ! Nous vous les présentons dans cet article.

NRJ Mobile : 20Go et 80Go à 4.99€

Avec l'opérateur NRJ Mobile, vous pouvez bénéficier de ses forfaits avec 20Go et 80Go d'Internet en France à prix mini ! En effet, ces derniers sont à 4.99€ et vous permettent de communiquer autant que vous le souhaitez en France et depuis l'UE et les DOM, grâce à l'illimité.

Le forfait 20Go vous propose 20Go d'Internet en France dont 2Go utilisables depuis l'UE et les DOM pour la somme de 4.99€ par mois pendant 1 an, puis 9.99€/mois.

Le forfait 80Go, quant à lui, vous permet de vous connecter à hauteur de 80Go en France, dont 8Golorsque vous êtes dans l'UE et les DOM. Son tarif s'élève à 4.99€ par mois pendant 6 mois puis 16.99€/mois.

Cdiscount Mobile : le forfait spécial French Days 40Go à 1.99€

Cdiscount Mobile a joué le jeu des French Days avec son offre mobile 40Go au prix de 1.99€ par mois pendant 6 mois ! Au-delà, vous retrouverez le tarif initial, soit 13.99€, et aurez ainsi économisé 72€.

Cette offre spéciale French Days vous permet de communiquer sans compter depuis la Métropole, l'Union européenne et les DOM et de profiter de 3Go depuis ces dernières destinations en plus des 40Go prévus pour votre connexion en France. Notez que l'opérateur ajoute aux pays de l'UE inclus dans votre forfait mobile pour les communications et Internet la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Auchan Telecom : 20Go et 30Go à partir de 1.99€

De son côté, l'opérateur Auchan Telecom a mis à disposition des utilisateurs deux séries limitées avec 20Go et 30Go d'Internet à prix mini au cours des 6 premiers mois de souscription !

En effet, la première série limitée vous offre 20Go d'Internet en France, dont 2Go utilisables lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM. Celle-ci coûte la somme de 1.99€ par mois pendant 6 mois puis 9.99€.

La seconde vous permet de vous connecter à hauteur de 30Go depuis la France et d'utiliser les 3Go - inclus dans votre enveloppe data globale - dès que vous voyagez au sein de l'UE et des DOM, et ce, pour la somme de 2.99€ par mois pendant 6 mois (puis de 12€/mois).