Le futur Huawei P50 dévoilé le 2 juin lors de l’évènement dédié à HarmonyOS ?

Le géant chinois Huawei est sur le point de lancer officiellement son système d’exploitation en version finale sur plusieurs appareils de la marque. Le smartphone Huawei P50 est concerné et Huawei prévoit un évènement autour d’HarmonyOS le 2 juin. Le mobile y sera-t-il dévoilé ?

Le 2 juin, Huawei organise un évènement autour de son système d’exploitation pour les appareils mobiles, HarmonyOS. Celui-ci vise à remplacer Android et les services Google associés qui sont toujours inaccessibles au géant chinois freinant considérablement son développement à l’internationale. Pour pallier cela, Huawei a redoublé d’efforts pour aboutir à une version finale d’un système baptisé HarmonyOS et qui vise à être installé sur différents objets connectés. Il peut ainsi piloter des montres connectées, mais également un stylet compatible avec la tablette Huawei MatePad Pro 2, par exemple. Ainsi, l’équipe de communication de Huawei a distillé deux visuels mettant justement en scène ces deux dispositifs. Et maintenant, c’est au tour du smartphone Huawei P50 de figurer (en partie) sur l’une des affiches de l’évènement comme on peut le voir sur l’image suivante. L’invitation montre deux bosses qui correspondent très vraisemblablement aux capteurs photo du Huawei P50, vues sous un angle très spécifique.

Que cachent ses deux bosses ?

Ces deux bosses sont censées abriter un capteur Sony IMX800 de 1 pouce. Qu’en sera-t-il dans la réalité. On sait que la série P50 est l’occasion pour la marque de montrer son savoir-faire dans le domaine de la photographie, mais la concurrence s’organise pour rivaliser. Sharp a récemment annoncé l’arrivée sur certains marchés du smartphone Aquos R6 qui embarque un capteur photo de 1 pouce, co-développé avec Leica, partenaire depuis plusieurs années de Huawei. Quelques jours avant cette annonce, une rumeur circulait sur le fait que Leica cherchait un nouveau partenaire, une indiscrétion non confirmée par la société spécialiste de la photo et des optiques.

Huawei P40 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

439,99 € Amazon Marketplace

Amazon 449,00 € acheter Amazon

Boulanger 449,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

En tous cas, la date indiquée sur les affiches et bien celle du 2 juin et il s’agira pour Huawei de montrer les possibilités de son système HarmonyOS sur le P50 ou sur d’autres appareils.