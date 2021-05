Nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888+ aperçue sous Geekbench

Il semble que le fondeur américain Qualcomm soit sur le point de dévoiler sa nouvelle puce très haut de gamme, le Snapdragon 888+. Il s’agit d’une version boostée de l’actuel Snapdragon 888 est qui pourrait être installé à bord des smartphones destinés à offrir les meilleures performances du marché et notamment pour les jeux.

Jusqu’ici, Qualcomm a respecté son calendrier habituel concernant la présentation de ces nouvelles puces les plus abouties. Ainsi, le fondeur a annoncé la version standard de son Snapdragon 888 début décembre 2020 comme il le fait chaque année. Il est assez logique de penser qu’il fera de même pour la version Plus, à l’image du précédent Snapdragon 865+, soit courant juillet. Et, effectivement, cela pourrait bien être le cas pour ce qui est supposé être le Snapdragon 888+. Celui-ci vient de faire une apparition au sein de l’application de mesures de performances Geekbench.

Une puce avec une plus grande fréquence d’horloge

Les résultats des tests réalisés sous Geekbench sont rendus publics et tout le monde peut les consulter. Ainsi, ils constituent une belle base d’informations lorsqu’une puce est attendue, voire un nouveau modèle de téléphone portable. Le 27 mai dernier, un utilisateur a donc soumis un processeur à l’application Geekbench 5. Cette puce est le Snapdragon 888+ de Qualcomm porteur du nom de code Lahaina. On peut voir sur la capture d’écran de l’application que le changement principal est le fait qu’il y ait un cœur qui soit cadencé à 3 GHz contre 2,84 GHz sur l’actuel Snapdragon 888. Le Snapdragon 888+ est une version overclockée, boostée dont on a pu augmenter jusqu'à une ou plusieurs fréquences d’horloge afin d’obtenir de meilleures performances. Le test met également en lumière la présence de 4 cœurs A55 basse consommation à 1,8 GHz et 3 cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,42 GHz.

Quelles performances ?

La capture d’écran de Geekbench montre les scores obtenus qui sont de 1171 pour les performances en single core et de 3704 pour les résultats en multi-core. À titre de comparaison, la plateforme intégrée au sein du OnePlus 9 Pro a obtenu les scores de 1081 pour la première session et 3434 pour la phase multi-core. Nul doute que les smartphones les plus haut de gamme embrasseront cette nouvelle puce afin de permettre d’offrir des performances accrues.