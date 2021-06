Smartphone Oppo A16 bientôt présenté officiellement ?

La marque Oppo devrait logiquement renouveler sa série de mobiles d’entrée de gamme avec l’arrivée prochaine d’un modèle A16 venant remplacer l’actuel A15, présenté l’année dernière. Le Oppo A16 a été repéré dans les listes du FCC, organisme chargé de certifier les appareils électroniques.

Le smartphone Oppo A15 représente l’entrée de gamme chez le fabricant chinois et se distingue par un prix attractif mais son successeur devrait aller un peu plus loin offrant notamment une plus grande autonomie. En effet, il semble que le Oppo A16 puisse profiter d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4230 mAh pour l’actuel Oppo A15. Il serait livré avec un chargeur de 10 Watts. Logiquement, il sera animé par le système d’exploitation de Google Android en version 11 avec la possibilité de supporter les prochaines mises à jour dès qu’elles seront rendues disponibles par le géant américain et remis au goût de l’appareil pour sa surcouche ColorOS.

Le Oppo A16 certifié par la FCC

Le Oppo A16 vient donc d’être certifié par la FCC mais également par les autorités compétentes à Singapour, en Inde et en Chine. Cela signifie qu’il ne devrait plus tarder à être officiellement présenté par la marque. Reste à savoir quand est-ce qu’une présentation sera organisée. Profitera-t-il d’un lancement dédié ou sera-t-il associé à d’autres produits afin de capitaliser sur un message commun et une série d'appareils plutôt que sur un seul d’autant qu’il s’agit de l’entrée de gamme.

Rappelons que l’actuel Oppo A15 utilise une puce Mediatek Helio P35 avec 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. Il dispose d’un écran de 6,52 pouces LCD affichant une définition de 720x1600 pixels et embarque 3 capteurs photo dont un objectif principal de 13 mégapixels. Il est proposé à un prix de 100 € environ. Le Oppo A16 devrait être disponible à un tarif assez similaire. Reste à en connaître tous les détails techniques mais également physiques.