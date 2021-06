De nouvelles indiscrétions concernant le OnePlus Nord CE 5G à venir

La marque OnePlus a présenté ses flagships il y a quelques semaines maintenant et devrait prochainement prendre la parole à nouveau pour annoncer ses appareils de milieu de gamme. Le OnePlus Nord CE 5G serait de la partie et voici quelques nouvelles indiscrétions à son sujet.

La gamme de smartphones OnePlus de milieu de gamme s’articule autour des appareils Nord. Après les Nord N100 et Nord N10 de l’année dernière, le constructeur s’apprêterait à dévoiler au moins un successeur qui serait baptisé OnePlus Nord CE 5G. La date de présentation serait le 10 juin pour une mise en rayon à partir du 16 juin. Il ne reste donc plus longtemps à patienter avant de tout savoir sur ce nouvel appareil qui promet un accès à la 5G à prix très compétitif même si on sait que dans ce secteur la bataille fait particulièrement rage notamment entre realme et Xiaomi avec, respectivement, le realme 8 5G et le Redmi Note 10 5G.

OnePlus Nord CE 5G : quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Selon plusieurs sources, le OnePlus Nord CE 5G embarquerait une puce Qualcomm Snapdragon 750G, moins véloce que sur l’actuel OnePlus Nord qui dispose d’un Snapdragon 765G. Le Nord N100 est équipé d’une puce d’entrée de gamme, le Snapdragon 460 de chez Qualcomm. Le OnePlus Nord CE 5G sera doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme l’actuel OnePlus Nord. Son design devrait être assez similaire aux précédents modèles.

OnePlus Nord N100 acheter au meilleur prix Rakuten

109,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 129,99 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 131,76 € acheter Amazon Voir tous les prix

Pour la partie photo, le OnePlus Nord CE 5G est pressenti avec un objectif principal de 64 mégapixels alors que l’actuel OnePlus Nord dispose d’un objectif de 48 mégapixels. Pour les caractéristiques des autres capteurs, il va falloir patienter jusqu’à la présentation officielle, car, pour le moment, aucune indiscrétion n’est sortie à ce sujet. Toutefois, si on se base sur les capteurs de l’actuel OnePlus Nord, on peut raisonnablement penser que le constructeur proposera une configuration assez proche. Le OnePlus Nord est équipé d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels, d’un capteur de 5 mégapixels pour la profondeur de champ et d’un dernier objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Le OnePlus Nord CE 5G pourrait au moins disposer de ceux-ci. À l’avant, le OnePlus Nord CE 5G serait doté d’un capteur de 16 mégapixels alors que le OnePlus Nord profite de deux capteurs de 32 et 8 mégapixels.