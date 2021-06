Comment assurer facilement ses objets high-tech avec Coverd ?

Smartphones, ordinateurs portables ou encore tablettes…Nos petits joujoux high-tech font partie intégrante de notre quotidien et embarquent avec eux une bonne partie de nos vies : photos et vidéos souvenirs, documents professionnels, carnet d’adresses… En plus d’être indispensables, ils nécessitent donc une attention toute particulière. Malheureusement, comme tout objet électronique, ils ne sont pas à l’abri d’une panne, d’un choc, d’une chute ou tout simplement de l’usure du temps. Afin de les couvrir efficacement contre ces types de risques, Coverd propose une formule d’assurance sur mesure pour mobiles et autres objets high-tech.

Pourquoi prendre une assurance pour ses objets high-tech ? En dépit de toutes les technologies et des matériaux employés dans leur fabrication, les objets high-tech comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables restent très fragiles. En plus de leurs écrans qui font souvent les frais en cas de choc ou de chute, leurs différents composants (micros, haut-parleurs, touches, ports, disque dur, etc.) ne sont pas non plus à l’abri d’une défaillance. Malheureusement, la facture pour assurer la réparation dans ces cas est souvent très salée. Pour info, la réparation d’un écran de smartphone coûte au moins 50 € et peut grimper jusqu’à plus de 300 € pour certains modèles. Pour éviter d’être pris au dépourvu face à ce type d’accident qui s’avère très fréquent, souscrire une assurance pour smartphone et autres objets high-tech est donc la solution idéale. Assurance smartphone Coverd, comment ça marche ? Fondée en 2019, Coverd est une assurtech française qui propose une solution d’assurance révolutionnaire pour les smartphones, mais aussi depuis peu, pour les tablettes et les ordinateurs portables (PC et MAC). Consciente de leur importance croissante, cette start-up a en effet développé une formule d’assurance offrant une couverture spécifique pour les appareils high-tech, avec de nombreuses garanties à la clé. En cas de bris d’écran, d’oxydation, de désuétude ou encore de défection de la batterie de votre appareil, l’assurance Coverd vous couvre et prend intégralement en charge les réparations, ou le remplacement de l’appareil si nécessaire. Pour bénéficier du service, l’assuré doit juste signaler le sinistre via son espace client en ligne, puis suivre la procédure d’envoi pour faire parvenir l’appareil concerné à Coverd. Les avantages de l’assurance smartphone Coverd L’offre d’assurance mobile Coverd présente plusieurs avantages comparatifs qui en font le choix idéal : Le prix : A partir de 4,90 €/mois, vous pouvez souscrire à l’assurance Coverd. Les prix varient en fonction de l’appareil, mais restent globalement très attractifs ;

Une large gamme d’appareils high-tech pris en compte : Coverd prend désormais en charge, en plus des smartphones de différentes marques, une multitude de modèles d’ordinateurs portables et de tablettes. Par ailleurs, le service peut tout aussi bien couvrir un appareil neuf, qu’un objet high-tech reconditionné, d’occasion ou même loué ;

Des garanties étendues : hormis le vol qui fait l’objet d’une garantie optionnelle en sus, l’assurance Coverd prend en charge presque tous les sinistres courants. Ce qui la différencie de la plupart des autres assurances mobiles dont les contrats comprennent généralement de nombreuses exclusions ;

Un service 100 % en ligne : la souscription à l’assurance Coverd se fait en ligne du début à la fin et ne prend que quelques minutes ;

Une offre sans engagement : vous avez la possibilité de résilier à tout moment votre abonnement, sans frais, si vous n’êtes pas satisfait du service ;

Un service technique de qualité disponible 6j/7 pour vous guider et vous conseiller en cas de besoin.

La possibilité de transférer votre contrat en cas de changement de smartphone.