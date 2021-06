Xiaomi fait la démonstration de charger son smartphone en seulement 8 minutes

Dans le domaine de la charge mobile, une concurrence féroce est engagée et Xiaomi pourrait bien prendre une longueur d’avance ayant réalisé la démonstration du chargement d’une batterie de téléphone portable en seulement 8 minutes.

Puisque les constructeurs n’arrivent pas (ou ne veulent pas) à proposer de meilleures autonomies, ils misent sur le fait de pouvoir charger rapidement, voire très rapidement les smartphones. Ainsi, les divisions recherche et développement sont à pied d’œuvre pour trouver la technologie ultime qui permettrait de recharger son appareil portable en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Dans ce domaine, une concurrence fait rage et chacun essaie de proposer les techniques les plus innovantes pour y arriver alors que d’autres regardent, analysent et se décideront peut-être plus tard, lorsque les technologies auront réellement abouti.

Chargez totalement votre mobile en moins de 10 minutes

Parmi les entreprises les plus avancées dans les systèmes de charge rapide pour les smartphones, Xiaomi est plutôt bien placée. En effet, la firme chinoise vient de faire la démonstration de sa capacité à proposer un dispositif qui permet de recharger totalement la batterie d’un smartphone en seulement 8 minutes. Pour cela, elle s’est servie d’un Mi 11 Pro modifié pour l’occasion disposant d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh alors que la version classique propose 5000 mAh. Elle a également utilisé un bloc d’alimentation de 200 Watts. Une vidéo a été réalisée pour montrer la vitesse à laquelle l’appareil se charge et c’est assez impressionnant notamment au début puisqu’il gagne les premiers 10% en quelques secondes à peine.

Mais ce n’est pas tout puisque le même mobile est capable de supporter un chargement sans fil, cette fois qui peut atteindre 120 Watts. Le smartphone peut être ainsi rechargé en seulement 15 minutes. Actuellement, les charges les plus rapides sans fil sont de 67 Watts notamment sur le Xiaomi Mi 11 Ultra. La technologie utilisée par Xiaomi est baptisée Hyper Charge et offre donc des vitesses très impressionnantes de chargement des batteries. Reste qu’il faut nécessairement se promener avec le chargeur et que ces technologies, si elles s’avèrent plutôt prometteuses, doivent encore faire leurs preuves sur la durée.