Tout savoir sur la 5G et les forfaits mobiles

C'est dans l'air du temps, la 5G occupe de plus en plus de place dans notre quotidien. Les opérateurs de téléphonie mobile lancent, depuis le déploiement de celle-ci fin 2020, de nombreux forfaits mobiles avec le maximum de data utilisant le réseau 5G. Nous allons dans cet article vous éclairer sur les avantages que vous offre la 5G et comment en bénéficier avec votre forfait mobile.

Qu'est-ce que la 5G ?

Son développement

La 5G n'est autre que la cinquième génération de réseau mobile. Au cours du dernier trimestre de l'année 2020, les opérateurs de téléphonie mobile SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile ont lancé chacun leur propre réseau 5G à travers le territoire français, en commençant par les grandes villes et agglomérations telles que Paris, Marseille, Montpellier ou encore Strasbourg ; et ce, dans une perspective d'anticipation des saturations liées à l'usage expansif de l'Internet mobile par les utilisateurs français. En effet, cette évolution de pratique sur le réseau 4G entraîne des ralentissements en termes de navigation web, de téléchargement, mais également des difficultés à suivre des séries/films ou encore des rencontres sportives en streaming ; ces derniers étant très gourmands en bande passante.

Au fil des prochaines années, les opérateurs mobiles déploieront leur réseau dans les plus petites villes afin de couvrir le maximum d'habitants et permettre ainsi aux utilisateurs de profiter de leur avantage 5G mobile partout en France.

Ses avantages

Au-delà de remédier aux saturations du réseau 4G, la 5G apporte de réels avantages en termes de débit et d'optimisation de votre navigation en ligne. En effet, avec la 5G il vous sera possible d'effectuer plusieurs tâches en même temps sans être inquiété de la rapidité ou d'un possible bug, car tout se charge simultanément, que vous soyez en train de regarder votre série préférée ou de vous lancer dans une partie de gaming endiablée.

Concrètement, si vous utilisez la 5G en bande 3.5 GHz, le chargement de votre requête pourra être jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec le réseau 4G. Ainsi, vous bénéficiez d'une amélioration en termes de temps, en plus d'une qualité des images et vidéos supérieure.

Dans beaucoup de secteurs professionnels, tout comme dans la sphère personnelle, la 5G permettra de fluidifier les communications et les réseaux (latence réduite, disponibilité du réseau aux heures de pointe, cloud gaming, vidéo live en 4K, etc.) et de mieux exploiter les possibilités qu'offre ce réseau (applications, objets connectés, télémédecine, réalité virtuelle, etc.).

La 5G et les forfaits mobiles

À l'heure où fleurissent les forfaits mobiles avec plus de 60Go d'Internet, la 5G permettra aux utilisateurs de profiter pleinement de leur forfait en offrant une connexion rapide et optimisée grâce au débit augmenté.

Comment bénéficier de la 5G ?

Avant d'opter pour un forfait 5G, il est nécessaire de vérifier la compatibilité avec son smartphone. Si ce n'est pas le cas, sachez que certains opérateurs proposent en parallèle de leur forfait mobile, des offres spécifiques pour l'achat d'un smartphone compatible avec la 5G. Il vous sera ainsi possible de vous procurer un mobile pour une somme très avantageuse en souscrivant à un forfait 5G proposé par la marque pour une durée déterminée.

Il convient également de s'assurer que votre zone soit couverte par le réseau 5G, bien que la couverture réseau s'adaptera et passera automatiquement sur la 4G lorsque la 5G n'est pas disponible. Vous trouverez ce type d'information directement sur le site officiel de votre opérateur mobile.

Les forfaits 5G

Les opérateurs de téléphonie mobile s'attellent à proposer plusieurs forfaits mobiles avec une enveloppe data conséquente et disponibles avec la 5G. Sans engagement ou avec engagement d'une durée variable, avec un smartphone compatible 5G à prix réduit, les offres sont multiples et variées pour s'adapter au maximum aux besoins des utilisateurs. Vous pouvez également guetter les offres promotionnelles mises en avant tout au long de l'année par les opérateurs pour profiter de votre forfait 5G au meilleur prix.

À titre d'exemple, sans engagement, le tarif de votre forfait mobile 5G peut osciller entre 19.99€ et 25€ chaque mois, avec une enveloppe data allant de 100Go à 200Go, selon les promotions du moment. Certains opérateurs permettent également de bénéficier d'un tarif préférentiel pour les clients abonnés à leur Box variant de 25€ à 80€ par mois, pour un service premium. Vous profitez généralement de l'illimité pour l'ensemble de vos communications en France et à l'étranger, en plus des avantages de la 5G.