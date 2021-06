Le Samsung Galaxy Z Fold 3 aura un capteur photo sous l’écran, c’est confirmé par une vidéo

Le géant sud-coréen devrait prochainement lancer officiellement la commercialisation de son nouveau smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 3 et si on en croit ce que l’on peut voir sur la vidéo promotionnelle mise en ligne récemment par Samsung, il aura un capteur photo intégré sous l’écran. Fini le poinçon.

Plusieurs fabricants de smartphones travaillent sur le fait de proposer un capteur photo frontal sous l’écran permettant ainsi de se passer d’une encoche ou d’un poinçon, moins esthétiques. Samsung, par l’intermédiaire de sa division écran, Samsung Display est l’un de ces acteurs majeurs qui pourraient effectivement proposer une solution pertinente après la commercialisation du smartphone ZTE Axon 20 et dont les résultats des photos ne semblent pas à la hauteur. Mais la donne aurait changé ou plutôt les ingénieurs auraient avancé sur ces technologies et devraient pouvoir intégrer cet écran sans trou capable de laisser passer suffisamment de lumière pour le capteur photo situé derrière. Si on en croit la vidéo qui a été récemment mise en ligne par Samsung, le Galaxy Z Fold 3 pourrait en profiter.

Effectivement, plusieurs rumeurs faisaient état depuis quelques mois maintenant que le Z Fold 3 pourrait bien intégrer ce type de technologie surtout si on sait que la version 2 était déjà pressentie pour l’accueillir mais que les résultats étaient trop décevants pour être proposée au grand public et autant éviter les mauvaises expériences, quitte à repousser la disponibilité de certaines technologies. La vidéo Samsung Galaxy : Life opens up with Galaxy met donc en scène de nombreux smartphones de la marque et plus particulièrement les modèles pliables. On peut apercevoir, l’espace d’un instant, un smartphone pliable qui ne comporte ni encoche ni poinçon sur son écran extérieur ; on peut raisonnablement penser qu’il s’agit du futur Samsung Galaxy Z Fold 3 ce qui confirmerait les rumeurs entendues çà et là.

Le design du smartphone dans la vidéo correspond aux images que l’on a pu voir sur le futur smartphone pliant du géant sud-coréen. Celui-ci devrait être officiellement annoncé dans le courant de l’été.