Nouvelle promotion chez Free Mobile : la série limitée 80Go est à 11.99€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait sans engagement avec une belle enveloppe data ? Vous allez apprécier à coup sûr la nouvelle promotion lancée ce jour par l'opérateur Free Mobile, valable jusqu'au 16 mai prochain. Nous vous la présentons dans cet article.

Une nouvelle promotion signée Free Mobile

L'opérateur a lancé aujourd'hui une toute nouvelle série Free avec 80Go d'Internet en France au prix de 11.99€ par mois, la première année d’abonnement ! Au-delà, la série Free 80Go évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif s'élèvera à 19.99€/mois, et vous offrira davantage de garanties. Par exemple, vous profiterez d'une enveloppe data plus conséquente en France comme à l'étranger et pourrez communiquer et vous connecter dans de nombreux pays, hors Europe.

Réservée aux personnes n'ayant contracté aucun forfait Free dans les 30 jours suivant leur souscription, cette nouvelle série Free est sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre forfait à tout moment et sans frais.

Les garanties proposées par la série Free 80Go

Avec cette nouvelle série Free, l'opérateur Free Mobile vous donne la possibilité de communiquer sans compter, que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM ! Aussi, depuis la Métropole, vous pourrez apprécier le Free WiFi en illimité ainsi qu'une enveloppe data de 80Go. Lorsque vous voyagez à travers l'Europe, vous pourrez utiliser jusqu'à 8Go, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale.

Voici le détail des garanties offertes par ce forfait sans engagement :