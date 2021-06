Forfaits à moins de 5€ : nouvelles promotions chez les MVNO Auchan Telecom et Cdiscount Mobile !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini, vous allez certainement apprécier les nouvelles promotions des MVNO Auchan Telecom et Cdiscount Mobile ! De 20Go à 80Go d'Internet dès 2.99€ ; nous vous présentons ces offres promotionnelles sans engagement dans cet article.





Auchan Telecom : 20G et 40Go à partir de 2.99€

L'opérateur Auchan Telecom met à disposition deux forfaits mobiles à prix réduit jusqu'au 8 juinprochain, 23h59. Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez communiquer comme bon vous semble depuis la Métropole comme depuis l'étranger* grâce à l'illimité.

Pour bénéficier de 20Go d'Internet en France, optez pour la série limitée 20Go au prix de 2.99€ par mois pendant 6 mois (au lieu de 9.99€) qui vous offrira également 2Go, inclus, lorsque vous voyagez dans l'Union européenne et les DOM.

Si vous souhaitez profiter davantage de data, vous pouvez choisir la série limitée 40Go qui propose 40Go d'Internet en France, dont 4Go utilisables lors de vos déplacements à l'étranger*. Cette série vous coûtera la somme de 4.99€ par mois la première année d'abonnement avant de retrouver son tarif mensuel initial, à savoir 16.99€.

*Union européenne et DOM

Cdiscount Mobile : 80Go à 3.99€

Également jusqu'au 8 juin inclus, l'opérateur Cdiscount Mobile propose une offre limitée avec 80Go d'Internet en France pour la somme de 3.99€ par mois pendant 6 mois puis 16.99€. Cette offre promotionnelle vous permet de faire 78€ d'économie, soit 4 mois de forfait au tarif de base !

Avec cette offre limitée, vous disposez de 80Go d'Internet lorsque vous êtes en France et de 8Go lorsque vous séjournez en Europe* et dans les DOM. Bien entendu, ce forfait pas cher vous permet également d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe* (DOM inclus).

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein