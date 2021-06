ALERTE ! Derniers jours pour profiter d'un forfait mobile 60Go en promo à 7.99€ par mois

Si vous n'aviez pas encore jeté votre dévolu sur le forfait Le grand, il vous reste encore quelques jours pour y remédier ! En effet, Prixtel a mis à disposition son forfait, neutre en CO2 et sans engagement, à prix réduit la première année d'abonnement jusqu'à ce mardi 8 juin, 23h59 ! Nous vous présentons cette offre promotionnelle dans cet article.

Le forfait Le grand : neutre en CO2 en plus d'être en promotion

L'opérateur qui s'ajuste à votre consommation s'est lancé depuis quelque temps déjà dans une démarche écologique. En effet, il s'attelle à compenser les émissions de CO2 causées par l'utilisation des forfaits mobiles à travers des actions de reforestation sur le territoire français. Ainsi, en souscrivant au forfait Le grand, vous participez à cette dynamique environnementale en plus de bénéficier d'un forfait à prix réduit.

À ce sujet, le forfait Le grand profite jusqu'au 8 juin prochain d'une réduction de 7€ par mois sur chacun de ses paliers data, et ce, pendant les 12 premiers mois d'abonnement. Le premier palier vous permettant de bénéficier de 60Go d'Internet en France est au prix de 7.99€ par mois pendant 1 an, au lieu de 14.99€ ! Celles et ceux qui souhaiteraient disposer davantage de data peuvent aller jusqu'à 80Go pour la somme de 10.99€ par mois (au lieu de 17.99€) et enfin, les plus gourmands d'entre vous pourront s'acquitter de 12.99€ par mois, au lieu de 19.99€, pour profiter de 100Go d'Internet depuis la Métropole !

L'opérateur vous permet par ailleurs de choisir la couverture réseau qui vous convient le mieux selon votre zone géographique entre Orange et SFR afin d’utiliser de façon optimale votre forfait mobile. Pour rappel, le forfait Le grand est sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

Quelles sont les garanties du forfait Le grand ?

Le forfait Le grand permet aux utilisateurs de se connecter à hauteur de 15Go lorsqu'ils se déplacent à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Notez que cet usage est décompté chaque mois de l'enveloppe data globale prévue par le forfait Le grand. De plus, vous aurez la possibilité de communiquer à votre convenance aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne et les DOM. Veuillez également noter que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole sont illimités uniquement vers les numéros de cette même destination.

Pour résumer, le forfait Le grand c’est :

Le réseau Orange ou SFR

Jusqu’à 60Go d'Internet en France : 7.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ De 60Go à 80Go d'Internet en France : 10.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€

pendant 1 an puis 17.99€ De 80Go à 100Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

pendant 1 an puis 19.99€ 15Go d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la Métropole : appels, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Pour celles et ceux qui disposent d'un petit budget, il existe le forfait Le petit à partir de 4.99€ avec 20Go d'Internet en France. Les internautes ultra-connectés pourront opter pour le forfait Le géant, dont le tarif démarre à 14.99€ et qui offre jusqu'à 200Go d'Internet avec la 5G. Ces offres mobiles bénéficient également de tarifs préférentiels jusqu'à mardi prochain !