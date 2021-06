Le Huawei P50 Pro montré officiellement pendant la présentation d’HarmonyOS 2.0

Comme prévu, le géant chinois a officiellement présenté la version stable et définitive de son système d’exploitation. À cette occasion, de très nombreux produits ont été montrés dont le futur smartphone haut de gamme du fabricant : le Huawei P50 Pro.

Avant de s’attarder sur le Huawei P50 Pro, un petit mot sur le système d’exploitation HarmonyOS développé par Huawei pour palier l’interdiction d’utiliser les services mobiles de Google pour son système Android. HarmonyOS a été pensé pour être intégré au sein de très nombreux appareils, pas seulement des smartphones. En effet, le système est installé sur des tablettes tactiles mais également des montres et d’autres objets connectés afin de créer un écosystème complet et communicant. En outre, comme pour revenir sur le passé, Huawei a annoncé qu’HarmonyOS serait disponible pour les smartphones P40, P30, P20 et même pour les P10 ainsi que leurs déclinaisons respectives. Idem pour la série des Mate. Huawei veut un système qui soit aussi pérenne que possible et promet même qu’un téléphone portable qui aurait plusieurs mois d’utilisation, voire plusieurs années serait aussi fluide qu’aux premiers jours.

Le Huawei P50 Pro montré

Concernant le Huawei P50 Pro maintenant, il a donc été en partie dévoilé. Du moins pour son aspect physique qui finalement n’a pas été une si grande surprise étant donné que plusieurs fuites ont déjà montré ce à quoi pouvait effectivement ressembler ce téléphone portable particulièrement attendu. Comme les précédentes séries P, celle-ci va mettre en avant la partie photo. Il pourrait ainsi embarquer un énorme capteur de 1 pouce, aussi grand que celui du Sharp Aquos R6. Le partenaire « historique » Leica est aussi de la partie, contrairement à ce que pensaient certains analystes en voyant le travail réalisé par la firme avec le japonais Sharp.

Une sortie retardée par rapport au calendrier initial

Le président de Huawei a révélé que le smartphone était censé sortir au printemps, selon le calendrier que le constructeur s’est efforcé de respecter les années précédentes. Mais des problèmes auraient été rencontrés et pour le moment, aucune date n’a été annoncé pour la sortie définitive du produit. Comme pressenti, le Huawei P50 Pro sera animé par le système HarmonyOS. Il pourrait également embarquer une puce Qualcomm alors que les précédents téléphones utilisaient des processeurs Kirin Hi-Silicon.