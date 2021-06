Le Samsung Galaxy A22 4G aperçu sur les pages d’assistance du site russe du fabricant

Logiquement, le constructeur sud-coréen devrait bientôt présenter l’un de ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme, le Galaxy A22. Sa sortie semble imminente étant donné qu’il vient d’être repéré dans les pages support du site de Samsung Russie.

Le site Samsung Russie vient de mettre à jour quelques-unes de ses pages afin d’intégrer les dernières nouveautés et il semble qu’un modèle pas encore officiellement annoncé y ait été repéré. Il s’agit du Samsung Galaxy A22 qui porte la référence SM-A25F/DSN. Cela suggère un lancement à venir dans les prochaines semaines au moins pour le pays concerné. Le mobile est pressenti pour être décliné en version 4G ou 5G, selon les besoins de l’utilisateur et permettant ainsi au fabricant de proposer des prix différents, les plus abordables possibles afin de tenter de concurrencer les constructeurs chinois particulièrement agressifs sur ce segment de marché.

Galaxy A22 déjà certifié

Plus tôt dans l’année, le Galaxy A22 a été certifié par la FCC mais également par d’autres organismes équivalents dans différents pays. Il a aussi été aperçu dans les listes des appareils testés à l’aide de l’application de mesures de performances Geekbench dont nous rappelons que les résultats sont publics. Mais bien qu’il soit présent sur les pages support du site Samsung Russie, aucune information technique n’y figure. Il faut donc se contenter des fuites glanées ici et là et donc à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant une confirmation officielle de la part du fabricant.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Selon plusieurs sources, le Samsung Galaxy A22 4G sera doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition HD+ et une fréquence classique de 60 Hz. La version 5G aurait le même écran mais avec une définition FHD+. Le Galaxy A22 4G serait animé par un processeur Mediatek Helio G80 alors que le modèle 5G disposerait d’une puce Mediatek Dimensity 700 associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Pour la partie photo, le Galaxy A22 4G embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif de 5 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels. La version 5G aurait une configuration quasisimilaire mais avec un 2 mégapixels de moins. Les deux mobiles pourraient être alimentés par une batterie d’une capacité de 5000 mAh pour tenir au moins deux jours. Elle se chargerait à 15 Watts. Il se pourrait que l’appareil soit officiellement présenté avant l’été histoire de laisser ensuite le champ libre pour l’annonce des smartphones pliants, très attendus.

