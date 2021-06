Le Xiaomi Redmi Note 10 est à moins de 160€ chez Amazon

Le smartphone de Xiaomi, le Redmi Note 10 offrant un très bon rapport qualité prix, est disponible à moins de 160€ chez Amazon en ce moment. Même si les French Days sont terminés depuis hier, il est encore possible de trouver des bons plans pour des smartphones pas chers. On vous explique tout dès maintenant !

Le Xiaomi Redmi Note 10 en promotion chez Amazon

Si vous avez envie de changer de smartphone et que vous êtes à la recherche d’un bon plan pour un smartphone Xiaomi pas cher, ne cherchez plus, nous avons trouvé ce qu’il vous faut ! Le Xiaomi Redmi Note 10 est proposé à moins de 160€ sur le site d’Amazon en ce moment. Vous pouvez l’acheter pour 157.98€ seulement ! Le Xiaomi Redmi Note 10 fait partie de notre classement des meilleurs smartphones Xiaomi pas cher à acheter en mai 2021 au côté des Poco X3 Pro, Mi 10T Lite et Redmi Note 9T 5G.

Le modèle proposé à petit prix chez Amazon dispose d’un espace de stockage de 64 Go et est compatible avec le réseau 4G. La version avec 128Go d’espace de stockage est proposée au prix de 184.90€ seulement au lieu de 199€. Suivant vos besoins, vous avez le choix entre deux modèles de téléphone à moins de 200€.

Le Xiaomi Redmi Note 10 : un smartphone accessible et performant

Vous hésitez à choisir le Xiaomi Redmi Note 10 comme prochain smartphone ? Voici quelques informations sur ses caractéristiques et performances qui devraient vous aider à faire votre choix plus facilement.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces affichant en Full HD+. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 678 soutenu par 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go ou 128Go. Il est équipé de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le Redmi Note 10 est doté d’une batterie puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W. Votre nouveau Xiaomi sera livré avec un adaptateur, un câble USB Type-C, un outil d’injection de carte SIM, un étui souple et un mode d’emploi.