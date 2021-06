Xiaomi Redmi Note 10 5G contre Samsung Galaxy A32 5G, lequel choisir ?

Actuellement, les constructeurs redoublent d’effort pour vous permettre d’avoir un smartphone compatible 5G qui soit le plus abordable possible. Parmi les prétendants, il y a les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Samsung Galaxy A32 5G. Mais entre les deux, lequel est le plus fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

Les design des deux appareils sont assez similaires. Toutefois, les capteurs photo sont parfaitement intégrés, sans bloc à l'arrière, dans le même plan que le reste du dos sur le Samsung Galaxy A32 5G, assez remarquable. Ce dernier est décliné en noir, bleu, lavande ou blanc tandis que le Redmi Note 10 5G est proposé en argent, bleu ou vert. C'est le mobile Xiaomi qui est le plus léger avec 190 grammes sur la balance contre 205 pour le mobile sud-coréen. Il est aussi le plus fin des deux avec 8,92 mm d'épaisseur contre 9,1 mm pour le Galaxy A32 5G. Tous les deux disposent d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 Watts. Des écrans de la même taille mais pas la même définition ni fréquence Pour l'écran, ils embarquent une dalle identique qui utilise le LCD sur 6,5 pouces non HDR mais le Xiaomi propose une meilleure définition, 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels sur le Samsung ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le Galaxy A32 5G, moins fluide sur les défilements de pages et dans les jeux. Ils sont tous les deux compatibles avec les réseaux 5G et proposent le NFC, le Wi-Fi ainsi qu'une prise audio jack pour brancher un casque. Le lecteur d'empreinte digitale est installé sur le bouton marche/arrêt. Le Xiaomi dispose, en plus d'un émetteur infrarouge lui permettant d'être utilisé comme une télécommande universelle pour piloter une télévision ou d'autres équipements.

Des puces qui se valent Techniquement, le Xiaomi Redmi Note 10 5G profite d'une puce Mediatek Dimensity 700 avec 4 Go de mémoire vive contre une Dimensity 720 aussi avec 4 Go de RAM sur le Samsung Galaxy A32 5G ; sur le papier, le premier offrant des performances très légèrement supérieures, notamment pour le jeu, au second bien qu'il soit plus récent.

Ils sont équipés tous les deux d'un capteur photo principal de 48 mégapixels avec un capteur secondaire de 8 mégapixels pour le Samsung et deux autres objectifs de 5 et 2 mégapixels alors que le Xiaomi Redmi Note 10 5G dispose de deux capteurs embarquant 2 mégapixels. Pour les selfies, le Samsung profite d'un objectif de 13 mégapixels contre 8 mégapixels pour le Xiaomi.

