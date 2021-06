Asus Zenfone 8 contre Xiaomi Mi 11, lequel est le meilleur pour vous ?

Très récemment, le constructeur Asus a officiellement annoncé ses deux nouveaux smartphones que sont les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip, histoire de faire la concurrence aux autres fabricants à l’image de Xiaomi et notamment de son Mi 11. Mais entre les deux, lequel est le meilleur pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix.

Le Xiaomi Mi 11 propose un design résolument haut de gamme avec des bords parfaitement arrondis et un écran qui est incurvé sur les 4 côtés afin de proposer une excellente prise en main. Il est décliné en noir ou en bleu pesant 196 grammes sur la balance pour une épaisseur de 8,1 mm. De son côté, le Zenfone 8 d’Asus a été conçu pour répondre à la demande de compacité de la part des utilisateurs pour permettre un vrai usage à une seule main. Ainsi, il ne fait que 148 mm de hauteur contre 164,3 mm pour le Mi 11, pour un poids de 169 grammes et une épaisseur de 8,9, décliné en noir ou en argenté.

Une même base pour les animer

Les deux appareils sont animés par la même puce, une Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive pour le Mi 11 et deux propositions sur le Asus avec 8 ou 16 Go. Deux capacités de stockage sont proposées : 128 ou 256 Go avec la possibilité d’étendre cette mémoire interne sur l’Asus (jusqu’à 2 To) ce qui n’est pas possible sur le Xiaomi. Ils supportent tous les deux cartes SIM simultanément et sont compatibles 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth. Le Zenfone 8 dispose d’un port audio jack pour brancher un casque ce qui n’est pas le cas du Mi 11. Les deux profitent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le Zenfone 8 présente la particularité d’être certifié IP68 le rendant étanche à l’eau et à la poussière.

Soit un très grand écran, soit un plus petit

Le Xiaomi Mi 11 est équipé d’un grand écran AMOLED de 6,81 pouces, incurvé sur les 4 côtés affichant une définition de 1440x3200, supportant le HDR10+ et proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Plus compact, l’écran du Zenfone 8 reprend les mêmes caractéristiques sauf pour les côtés incurvés et s’étend sur 5,9 pouces en diagonale pour être aisément manipulé avec une seule main. Enfin, la configuration photo est plus musclée chez Xiaomi avec un capteur principal de 108 mégapixels associé à un objectif de 13 mégapixels pour le grand-angle et 5 mégapixels pour les calculs de profondeur de champ. De son côté, le Zenfone 8 dispose d’un capteur de 64 mégapixels avec stabilisateur optique accompagné d’un 12 mégapixels pour le grand angle et intégrant la fonction de mise au point sur l’objet même s’il bouge.