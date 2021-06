Un nouveau Motorola G Stylus serait en préparation en vue d’un lancement prochain

La marque Motorola serait en train de finaliser les derniers préparatifs et autres certifications afin de proposer prochainement un nouveau smartphone Moto G Stylus. Il pourrait profiter de la compatibilité 5G. En voici tous les détails.

Il semble que le futur smartphone Motorola Moto G Stylus 5G soit proche d’une commercialisation si on en croit les différentes apparitions que l’on peut lui prêter ici ou là. En effet, l’appareil a été aperçu dans plusieurs listes de certification avec la référence XT2131. Son passage auprès des différents organismes permet de connaître quelques détails techniques.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Ainsi, on peut savoir que le Motorola Moto G Stylus 5G embarquera une batterie d’une capacité de 5000 mAh et supportera la charge à 10 Watts maximum. Si l’endurance de la batterie pourra être confortable, le chargement n’est malheureusement pas rapide du tout et ce serait même l’une des plus lentes du marché. Vu aussi sous l’outil de mesure de performances Geekbench, on peut voir que l’appareil sera équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 480 compatible 5G et qu’elle serait associée à 6 Go de mémoire vive. Le mobile a ainsi pu obtenir un score de 502 pour le test monocœur et 1651 pour le score en multicœur.

Une configuration photo à 4 capteurs

Pour la partie multimédia, le Moto G Stylus 5G pourrait être équipé d’une configuration plutôt complète puisqu’il embarquerait 4 capteurs. Le module principal est un 48 mégapixels. Il est accompagné par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. À l’avant, il y aurait un capteur de 16 mégapixels intégré derrière le poinçon au niveau de l’écran qui lui, serait doté d’une dalle LCD avec une définition FHD+.