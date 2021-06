Tous les futurs iPhone 13 seront dotés d’un scanner LiDAR alors que les versions Pro pourront monter jusqu’à 1 To de stockage

À plusieurs mois de l’annonce officielle qui présentera les nouveaux iPhone 13, il semble que certains détails techniques aient été l’objet de fuites. Ainsi, selon plusieurs sources concordantes, tous les iPhone pourraient profiter d’un scanner LiDAR. La gamme pourrait être annoncée fin septembre.

Les objectifs photo et les différents capteurs que peuvent embarquer les smartphones sont de plus en plus précis et techniquement extrêmement aboutis. Ainsi, l’année dernière, Apple avait surpris son monde en annonçant l’intégration d’un scanner LiDAR sur les modèles les plus haut de gamme du fabricant, les iPhone 12 Pro et Pro Max. Celui-ci peut notamment être utile pour des applications de réalité augmentée permettant d’obtenir une extrême précision dans l’espace. Si cela est confirmé, Apple pourrait ainsi asseoir sa position dans ce domaine. Pourtant, la firme à la pomme n’a pas beaucoup fait la promotion de ce matériel mis à part via l’application AR Mesures mais cela pourrait bien changer avec la nouvelle gamme surtout si tous les modèles en profitent.

Apple aurait commandé 20% de plus en production

Daniel Ives, analyste et à l’origine de ces rumeurs pense également savoir qu’Apple a commandé 20% de smartphones en plus par rapport à la gamme actuelle, l’iPhone 12 et ses déclinaisons. Cela signifie qu’Apple est convaincu que cette nouvelle famille de mobiles sera un succès absolu et peut laisser penser que certaines fonctionnalités impressionnantes ne sont pas encore connues.

Enfin, il semble que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max puissent bénéficier d’une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To alors qu’actuellement, la mémoire interne maximale disponible est de 512 Go. La batterie serait aussi plus importante que les modèles actuels. Bien entendu, toutes ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant une confirmation officielle de la part d’Apple.