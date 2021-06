Promo Smartphone : 3 smartphones Samsung, Oppo et Realme à moins de 270€

Si vous avez envie d’un nouveau smartphone pas cher, nous avons trouvé 3 promotions qui devraient vous intéresser. Nous vous avons sélectionné aujourd’hui 3 mobiles à moins de 270€. Vous avez le choix entre le Samsung Galaxy A32, l’Oppo A74 ou encore le realme 8 Pro. Regardons les détails de ces offres promotionnelles.

Promo : le Samsung Galaxy A32 à 232€ chez Rakuten

Sorti en 2021, le Samsung Galaxy A32 est encore très récent mais cela ne l’empêche pas de profiter d’une belle promotion chez Rakuten aujourd’hui. En vente à sa sortie à 279€, son prix à chuter à 232.62€ seulement. En choisissant Rakuten vous bénéficierez de la livraison gratuite à domicile. Si vous faites partie du Club R ou si vous souhaitez rejoindre le club, vous obtiendrez une remise de 6.98€ sur votre prochain achat. Parfait pour acheter une coque de protection pour votre Galaxy A32.

Le Samsung Galaxy A32 concerné par l’offre possède un espace de stockage de 128 Go et est compatible avec le réseau 4G. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A32.

Oppo A74 5G + protection écran à 269€ au lieu de 299€ chez Boulanger

Avec un tarif légèrement plus élevé et compatible avec le réseau 5G, vous trouverez l’Oppo A74. Aussi récent que le Galaxy A32, il offre de belles performances. En ce moment, Boulanger le propose avec une réduction de -10%. Son prix passe donc de 299€ à 269€ seulement. Si vous choisissez le retrait en magasin, une protection d’écran vous sera offerte. Pour en profiter, ajouter le téléphone dans votre panier, une remise de la valeur de la protection de l’écran, soit 29.99€, sera automatiquement appliquée.

Le modèle concerné par cette offre possède 6Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et est compatible avec le réseau 5G. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de l’Oppo A74.

Realme 8 Pro à 211€ seulement chez Aliexpress

Officialisé également en 2021, le tout nouveau realme 8 Pro voit lui aussi son prix diminuer en ce moment. Ce smartphone proposé lors de son lancement à 299€ est disponible à 211.07€ seulement chez Aliexpress. Vous pouvez le choisir bleu ou noir selon vos préférences. En le commandant dès aujourd’hui, vous serez livrés dans une dizaine de jours seulement.

Le modèle concerné par cette offre comprend 6Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Il s’agit de la version pro du classique realme 8. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du realme 8 Pro.