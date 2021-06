Forfait avec 20Go d'Internet dès 2.99€ : Prixtel ou Auchan Telecom ?

Si vous êtes à la recherche d'un forfait avec 20Go d'Internet à prix mini ? Les offres promotionnelles des opérateurs Prixtel et Auchan Telecom devraient vous satisfaire, encore faut-il en choisir une ! Nous vous aidons à les départager dans cet article.

Les forfaits mobiles 20Go en promotion dès 2.99€ par mois

Les opérateurs Prixtel et Auchan Telecom mettent tous deux en avant un forfait avec 20Go d'Internet à prix mini jusqu'au 8 juin, 23h59 ! L'un comme l'autre sont sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement mobile.

Avec Prixtel et son forfait Le petit, vous paierez la somme de 4.99€ par mois au lieu de 9.99€ pendant 1 an. Vous bénéficierez de 10Go (inclus dans les 20Go) lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM et apprécierez l'illimité pour l’ensemble de vos communications, aussi bien depuis ces destinations, que depuis la Métropole.

Auchan Telecom, de son côté, propose sa série limitée au prix de 2.99€ par mois pendant 6 mois avant de revenir au tarif mensuel initial de 9.99€. Cette série vous permet de profiter de 2Go inclus dans votre enveloppe data de 20Go ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en Métropole et depuis l'UE (DOM inclus).

Quel opérateur choisir : Prixtel ou Auchan Telecom ?

Bien que ces offres soient toutes deux intéressantes, voici une sélection de critères pouvant faire pencher la balance vers l'un ou l'autre de ces forfaits sans engagement.

Le prix : Les 6 premiers mois, Auchan Telecom est plus avantageux en termes de tarif. Mais au-delà de ce délai, c'est avec Prixtel que vous ferez le plus d'économie ! En effet, au bout d'une année, il vous permet de gagner 60€ sur une année soit 6 mois de forfait au tarif de base, contrairement à Auchan Telecom qui vous fait économiser 42€, soit 4 mois de forfait au tarif de base.

La data : Prixtel se montre généreux avec ses 10Go d'Internet pour l'étranger contre les 2Go proposés par Auchan Telecom.

Un plus ? Le forfait de Prixtel est neutre en CO2 !