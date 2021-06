Forfait mobile avec 60Go d'Internet en promotion chez SOSH, Prixtel et Cdiscount Mobile

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec 60Go d'Internet à un tarif préférentiel ? Découvrez les offres promotionnelles des opérateurs SOSH, Prixtel et Cdiscount Mobile dans cet article !

SOSH : série limitée 60Go à 13.99€

L'opérateur SOSH met en avant une série limitée offrant 60Go d'Internet en France pour la somme de 13.99€ par mois, même après la première année d'abonnement ! Pour bénéficier de cette offre mobile, il faudra vous décider avant le 28 juin à 9h00.

Vous pourrez alors communiquer autant que vous le souhaitez en France, mais également depuis l'Union européenne et les DOM. Aussi, depuis ces destinations, vous resterez connecté grâce aux 8Go inclus dans votre forfait.

Prixtel : forfait Le grand à partir de 7.99€

L'opérateur qui s'ajuste à votre consommation vous propose jusqu'au 8 juin inclus son forfait neutre en CO2, avec 7€/mois de réduction la première année d'abonnement. En effet, pour disposer de 60Go d'Internet en France - ce qui correspond au premier palier data du forfait Le grand - vous devrez vous acquitter de la somme de 7.99€ par mois, au lieu de 14.99€, pendant 1 an !

Au-delà des 60Go, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble de vos communications en France comme à l'étranger* et profiterez de 15Go lors de vos séjours à travers l'UE et les DOM. L'usage internet depuis ces destinations sera décompté de votre enveloppe globale.

*UE et DOM

Cdiscount Mobile : offre limitée 60Go à 6.99€

Cdiscount Mobile propose, quant à lui, une offre limitée 60Go à 6.99€ par mois, valable également jusqu'au 8 juin inclus ! Ce tarif promotionnel perdura au cours des 12 premiers mois d'abonnement avant de passer à 14.99€ par mois.

L'offre limitée de Cdiscount Mobile vous fait bénéficier de 60Go d'Internet en France et de 5Go pour surfer sur le web même au sein de l'UE* et des DOM. De plus, vous apprécierez l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis l''étranger* et la Métropole.

*UE, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein