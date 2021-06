Smartphone Xiaomi : les 5 meilleures promotions du moment

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour un smartphone Xiaomi pas cher, vous êtes au bon endroit. Nous avons trouvé 5 smartphones Xiaomi en promotion. Faites votre choix entre le Xiaomi Poco F3, le Xiaomi Redmi Note 10, le Xiaomi Mi 10T, le Xiaomi Mi 11 Lite ou encore le Xiaomi Redmi 9. Quel que soit votre budget pour changer de téléphone, vous êtes sûrs de trouver votre bonheur aujourd’hui.

Xiaomi Redmi Note 9 à 129€ seulement chez Boulanger

Grâce à la promotion en cours chez Boulanger, vous pouvez vous offrir un smartphone Xiaomi en promo pour moins de 150€. Le Xiaomi Redmi 9 est proposé au prix de 129€ au lieu de 149€ habituellement. En plus de ce bon plan, l’enseigne vous propose la livraison gratuite, une garantie de deux ans sur les pièces et la main d’œuvre ainsi qu’une reprise de votre ancien téléphone. C’est le bon moment pour se faire plaisir à petit prix.

Pour en savoir plus, consultez la fiche et les caractéristiques du Xiaomi Redmi 9.

Bon Plan : Xiaomi Redmi Note 10 à 164€ seulement chez Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 10, depuis sa sortie il y a quelques semaines, fait partie des meilleures ventes du constructeur. Offrant un très bon rapport qualité prix, il a séduit un grand nombre de personnes. Alors, si vous êtes à la recherche du Redmi Note 10 sachez que c’est chez Amazon que vous le trouverez au meilleur prix aujourd'hui. Il est proposé actuellement à 164.99€ au lieu de 179€. Son prix canon devrait vous plaire !

Pour tout savoir sur ce téléphone, consultez la fiche et les caractéristiques du Xiaomi Poco F3.

Le Xiaomi Mi 11 Lite à 246€ chez Rakuten

Avec un budget d’à peine 250€ et grâce à ce bon plan proposé par Rakuten, vous pouvez vous offrir le Xiaomi Mi 11 Lite. Il est en effet proposé à 246.99€ en ce moment par ce marchand. Cette version comporte un espace de stockage de 64 Go et 6G de RAM. Il s’agit du modèle compatible avec le réseau 4G. En rejoignant le Club R, vous obtiendrez une remise de 29.64€ sur vos prochains achats sur le site de Rakuten.

Pour tout savoir sur ce téléphone, consultez la fiche et les caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Lite.

Promo Xiaomi : le Poco F3 à moins de 300€ chez Fnac

En ce moment le Xiaomi Poco F3 est en promotion chez Fnac. L’enseigne le propose avec une remise de -70€. Jusqu’au 17 juin et dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez acheter le Poco F3 à 299.99€ au lieu de 369.99€. Ce bon plan concerne le modèle avec un espace de stockage de 128Go et compatible 5G. La livraison gratuite et le paiement en 3 ou 4 fois sont également proposés.

Pour en savoir plus sur les performances de ce téléphone, consultez les caractéristiques du Xiaomi Poco F3.

Pack Xiaomi Mi 10T + Coque + verre de protection + étui à 299€ chez Darty

Si vous avez un budget de 300€ pour changer de smartphone, nous vous conseillons fortement le Xiaomi Mi 10T. Ce modèle de milieu de gamme proposé par Xiaomi offre un très bon rapport qualité prix. En ce moment, Darty propose un pack très intéressant avec le Xiaomi Mi 10T + une coque + un filme de protection + un étui pour seulement 399€. Avec ce pack très complet, votre téléphone sera protégé dès sa réception. Mais grâce à une offre de remboursement proposée par Xiaomi, vous pouvez obtenir -100€ de remise sur votre achat. Ainsi, vous ne paierez cet ensemble que 299€ au lieu de 399€. Pour en profiter, il vous suffit simplement de remplir le bulletin de participation disponible sur le site de Darty et ensuite vous serez remboursé de 100€.

Pour en savoir plus sur les performances de ce téléphone, consultez les caractéristiques du Xiaomi Mi 10T.