Zenfone 8 d’Asus, dernier jour pour profiter de la réduction immédiate de 100 €

Il y a quelques semaines, Asus lançait sa nouvelle gamme de smartphones Zenfone 8 avec le nouveau Zenfone 8 un modèle compact répondant aux attentes des utilisateurs en termes de gabarit, mais également le Zenfone 8 Flip avec sa caméra pivotante. Asus propose jusqu’à aujourd’hui une remise immédiate de 100 € sur le Zenfone 8.

Mi-mai, le constructeur taïwanais Asus présentait officiellement les nouveaux Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip après une longue période de teasing. L’occasion pour le fabricant de proposer deux mobiles aux caractéristiques haut de gamme, mais avec une philosophie bien différente. En effet, le Zenfone 8 veut répondre aux attentes des utilisateurs qui ne veulent plus de smartphones avec des écrans toujours plus grands et qui préfèrent un appareil compact qui tienne facilement dans une poche, mais surtout qui se manipule avec une seule main plutôt qu’avec deux. La promesse du Zenfone 8 Flip reprend le principe du bloc optique caméra pivotant du précédent modèle en l’améliorant et offrant ainsi une configuration photo aussi performante à l’arrière qu’à l’avant et de proposer ainsi un écran sans encoche, le rêve de plusieurs fabricants. Les deux mobiles profitent de configurations musclées avec des composants de pointe, dignes des plus haut de gamme du marché.

Techniquement parlant

Effectivement, techniquement, rappelons que le Zenfone 8 fait 169 grammes pour une hauteur de 147,8 mm et une épaisseur de 9,2 mm. Il embarque un écran AMOLED 120 Hz de 5,92 pouces FHD+ et utilise une puce Qualcomm Snadragon 888 avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il est étanche, certifié IP68 avec un capteur photo frontal de 12 mégapixels. Il est aussi équipé d’une configuration photo de 64+12 mégapixels à l’arrière, emprunté au précédent modèle, mais dont Asus a amélioré le traitement logiciel pour un « meilleur rendu », selon le fabricant. Il est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6. L’audio est stéréo et la batterie a une capacité de 4000 mAh supportant la charge à 30 Watts.

Asus Zenfone 8 : 100€ de remise pour toute précommande

Pour son lancement et pour mieux concurrencer les Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy A21, Oppo Find X3 Neo ou OnePlus 9, le Zenfone 8 fait l’objet d’une promotion exceptionnelle pour son lancement. En effet, pour toute précommande réalisée, le constructeur propose une remise immédiate de 100 € ce qui permet d’obtenir le smartphone pour un prix de 599 € au lieu des 699 € normalement demandés.