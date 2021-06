Samsung présente officiellement les nouveaux smartphones Galaxy A22 4G et Galaxy A22 5G, la 5G abordable

Après plusieurs informations ayant fuité, le constructeur sud-coréen a officiellement dévoilé les caractéristiques techniques et physiques de deux nouveaux modèles avec le Galaxy A22 décliné en version 4G ou 5G. En voici tous les détails.

Depuis quelques semaines, les informations concernant le Galaxy A22 de Samsung étaient de plus en plus précises et nous livrant çà et là plusieurs détails de sa configuration et de la déclinaison 5G qui l’accompagnait. Ainsi, il a déjà été aperçu sous Geekbench avant de passer la certification des organismes compétents en la matière et enfin le site Samsung Russie qui met avant l’heure ses pages à jour confirmant un lancement imminent. Finalement, c’est par la voie d’un communiqué de presse qu’on connait maintenant tous les détails du Galaxy A22 version 4G, mais également de sa déclinaison 5G.

Galaxy A22 5G : des composants assez classiques pour la version 5G

L’idée du Galaxy A22 5G est de permettre au plus grand nombre d’accéder à la 5G en proposant un appareil qui soit abordable en termes de budget. Face aux récents realme 8 5G et Xiaomi Redmi Note 10 5G, le sud-coréen doit aussi proposer une offre suffisamment intéressante et met en avant le Galaxy A22 pour cela. Modèle voulu polyvalent, il arbore un design très classique, sans fioriture avec un bloc optique photo en carré dans le coin reprenant le coloris principal du mobile : noir, blanc ou lavande. Le Galaxy A22 5G est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces FHD+. Il dispose d’un capteur photo principal de 48 mégapixels avec un objectif de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Il profite d’une puce Mediatek associée à 4 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 128 Go avec la possibilité de monter jusqu’à 1 To avec une carte mémoire micro SD. La batterie fait 5000 mAh avec une possibilité de charge à seulement 15 Watts. Une configuration finalement classique avec des composants ayant fait leurs preuves et donc à priori relativement durables. Il dispose d’une prise audio jack pour brancher un casque.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A22 5G sera disponible courant juillet pour un prix de 259 €.

Samsung Galaxy A52 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

328,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 329,99 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 345,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Galaxy A22 4G : un écran AMOLED 90 Hz si vous préférez rester en 4G

De son côté, le Galaxy A22 version 4G dispose d’un écran de 6,4 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alimenté par une batterie de 5000 mAh avec 64 Go d’espace de stockage extensibles. La partie photo est légèrement supérieure à la version 5G, le constructeur payant sa puce moins cher peut ainsi mettre un peu plus dans d’autres composants. Ici, le capteur photo principal est un 48 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres objectifs de 2 mégapixels pour les portraits et les macros. Le smartphone Samsung Galaxy A22 5G est décliné en blanc ou en noir pour une disponibilité courant juillet et un prix de 219 €. Les deux mobiles seront animés par le système Android 11 avec la surcouche One UI 3. 1 développée par le fabricant.