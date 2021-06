Des visuels réalistes du futur Samsung Galaxy S21 FE ?

L’année dernière, Samsung avait surpris son monde en présentant le Galaxy S20 Fan Edition avec une promesse d’un mobile performant à un prix attractif. Le constructeur devrait réitérer son offre avec le successeur Galaxy S21 FE ayant déjà fait l’objet de plusieurs fuites. Très récemment, des images de ce qui pourrait bien être son design viennent de paraître sur la toile.

Cela fait plusieurs mois qu’on entend parler d’un potentiel remplaçant au Samsung Galaxy S20 FE présenté en été dernier. On pensait tout d’abord connaître quelques détails techniques du Galaxy S21 FE et quelques informations sur sa batterie ont, semble-t-il, fuité faisant état d’une capacité de 4500 mAh, soit un gain de 500 mAh par rapport à l’actuel Galaxy S20 FE. Et plus récemment, le Galaxy S21 FE a été mentionné sur le site Internet du constructeur au Mexique. Maintenant, c’est au tour du pronostiqueur Evan Blass de publier plusieurs rendus réalistes 3D de ce qui pourrait bien être le futur Galaxy S21 FE.

Un rendu 3D particulièrement réaliste

Le twittos @evleaks a effectivement mis en ligne sur son compte un message avec des visuels de rendu 3D de ce qui pense être le Galaxy S21 Fan Edition décliné en 4 coloris : noir, vert militaire, lavande et blanc. On peut y voir un design reprenant les principales parties de la gamme Galaxy S21 présentée en début d’année. Le mobile pourrait ainsi profiter d’un contour en métal, résistant et qualitatif avec un dos en plastique qui aurait à peu près les mêmes formes que la série S21 au niveau de son bloc optique sauf que sur le S21 FE, les deux parties semblent confondues si on en croit le rendu 3D présenté, faisant penser au principe de « fusion » entre le bloc optique et le reste de la coque arrière sur le Oppo Find X3 Pro. Mais alors que le modèle le plus haut de gamme de Oppo utilise du verre, le S21 FE devra se contenter de plastique surtout si Samsung veut le proposer à un prix décent.

Le Samsung Galaxy S21 FE est attendu avec un écran Super AMOLED de 6,5 pouces FHD+ compatible 120 Hz animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 6 Go de RAM et 128 Go ou 8 Go avec 256 Go d’espace de stockage. Les rumeurs font état de la présence d’un capteur frontal de 32 mégapixels pour se prendre en selfie et d’une configuration à trois capteurs au dos avec 12+12+8 mégapixels. Nous avons déjà évoqué sa batterie qui pourrait supporter une charge à 25 Watts.