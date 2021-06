Les coques de protection pour le Google Pixel 6 XL confirment son design et l’organisation des objectifs photo

Google devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones et on pense aux modèles Pixel 6 et Pixel 6 XL ou plutôt Pixel 6 Pro. Il semble que le design se confirme à la faveur d’images des coques de protection montrant nécessairement les formes des appareils. En voici tous les détails.

Mi-mai, une fuite importante concernait les designs des prochains smartphones du géant américain Google, Pixel 6 et Pixel 6 Pro (plutôt que Pixel 6 XL) et on pouvait y voir les deux mobiles sous différents angles ; le plus remarquable étant le dos. En effet, les capteurs au nombre de deux pour le Google Pixel 6 et trois pour la version Pro, seraient intégrés au sein d’une bande horizontale divisant ainsi l’arrière en deux parties distinctes et permettant ainsi d’y faire figurer deux coloris différents. Une organisation originale en rupture avec ce que l’on peut voir sur les autres téléphones portables actuellement disponibles à quelques rares exceptions. À tel point, originale, qu’on peut se demander si elle est vraiment réaliste.

Un design confirmé par les images des futures coques de protection

Mais si certains doutaient, peut-être que les images de ce qui pourrait bien être les futures coques de protection des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro va les faire changer d’avis. En effet, le site Slashleaks vient de publier des images d’étuis de protection qui correspondent exactement aux découpes nécessaires pour une intégration parfaite des mobiles pressenti pour le géant américain. Les deux téléphones portables ainsi concernés pourraient ainsi être convenablement protégés contre les petits chocs et les chutes de la vie quotidienne.

Les caractéristiques attendues

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient embarquer une puce développée en interne avec le concours de Samsung afin de réduire sa dépendance envers Qualcomm. Comme les autres, ils seront les premiers à disposer des mises à jour d’Android et notamment la prochaine mise à jour majeure, Android 12 avec des fonctionnalités exclusives aux modèles Pixel. On pourrait d’abord voir la présentation de la version stable et définitive du système puis celle des appareils qui vont l’exploiter. Les autres caractéristiques techniques sont inconnues pour le moment.