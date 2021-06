Promo Smartphone : les prix des Samsung Galaxy A32, A42 et A52 sont en baisse en ce moment

Ce matin nous avons repéré trois smartphones Samsung Galaxy en promotion chez Fnac, Boulanger et Darty. C’est le moment idéal pour acheter à petit prix les Samsung Galaxy A32, Galaxy A42 ou encore le Galaxy A52. Regardons ensemble en détail ces trois offres pour que vous puissiez en profiter au plus vite.

Le pack Samsung Galaxy A32 et ses accessoires à 249€ seulement

La première promotion que l’on va regarder aujourd’hui concerne le Samsung Galaxy A32 4G. L’enseigne Fnac propose un pack complet composé du Galaxy A32, d’une coque souple transparente ainsi que d'un verre trempé. Vous avez le kit complet pour protéger votre téléphone dès sa réception. Ce pack est proposé actuellement à 249€ au lieu de 329€. Faites ainsi une économie de 80€ sur l’achat de votre futur Samsung Galaxy.

Vous trouverez également une deuxième offre très intéressante chez Boulanger concernant ce même smartphone. Le Samsung Galaxy A32 4G accompagné d’une enceinte JBL Go3 est proposé également à 249€ au lieu de 279€. Faites une économie de 30€ sur ce pack.

Le pack Samsung Galaxy A42 et son étui à 399€ au lieu de 449€

Le bon plan smartphone suivant a été repéré chez Darty et concerne cette fois ci le Samsung Galaxy A42 5G. Accompagné d’un étui Folio Samsung Smart View Cover, il est proposé au prix de 299€ au lieu de 379€ en ce moment. C’est bien le modèle compatible 5G qui profite de cette belle promotion. Pour en savoir plus sur ce téléphone, n’hésitez pas à consulter la fiche et les caractéristiques du Samsung Galaxy A42 5G.

Le prix du Samsung Galaxy A52 5G passe de 449€ à 399€ chez Boulanger

Si vous aviez envie de vous offrir le tout dernier Samsung Galaxy A52 compatible 5G, sachez que lui aussi voit son prix baisser en ce moment chez Boulanger. Avec une remise de -11%, l’enseigne propose le Galaxy A52 à 399€ au lieu de 449€. Ce smartphone neuf existe en 4 coloris différents à savoir noir, blanc, bleu ou violet. Il y en a pour tous les goûts.

En choisissant Fnac, Darty ou Boulanger pour l’achat de votre futur smartphone, vous profiterez d’une livraison gratuite à domicile ou du retrait en magasin. Ces offres ne seront pas disponibles très longtemps alors ne perdez pas de temps, foncez !