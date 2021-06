ALERTE ! Dernier jour pour profiter d'un forfait mobile B&You à prix cassé

Si vous n'aviez pas encore craqué pour l'un des forfaits B&You de Bouygues Telecom à prix-cadeau, il vous reste encore quelques heures ! En effet, les offres promotionnelles de l'opérateur s'arrêtent ce soir à minuit ! De 1Go à 120Go d'Internet à partir de 4.99€, venez les découvrir dans cet article.

Fin des offres promotionnelles B&You de Bouygues Telecom

Les offres promotionnelles sans engagement de l'opérateur Bouygues Telecom prennent fin ce soir, à minuit ! Elles vous permettent de profiter des forfaits B&You à des sommes avantageuses avec de 1Go à 120Go d'Internet, de quoi satisfaire toutes les envies et tous les budgets !

Ces forfaits B&You sont sans engagement et proposent l'illimité pour l'ensemble des communications, émises depuis l'Europe et les DOM comme depuis la Métropole. Depuis cette dernière destination, il vous sera possible d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM !

Par ailleurs, l'opérateur vous offre la possibilité d'accéder à B.TV à tout moment et partout en Europe ! Ce service est inclus dans le forfait B&You 1Go et payant avec les forfaits B&You 80Go, 100Go et 120Go. En effet, après un mois d'essai gratuit, vous devrez vous acquitter de la somme de 3€, au lieu de 6€, si vous êtes intéressés.

Forfaits B&You : de 1Go à 120Go d'Internet dès 4.99€ par mois

Le forfait B&You 1Go, au prix de 4.99€ par mois, vous permet de disposer de 1Go depuis la Métropole, l'Europe et les DOM. Notez que ce dernier vous accompagnera uniquement pour consulter vos mails ou quelques sites en ligne.

Pour celles et ceux qui souhaitent surfer sur le web en toute tranquillité, vous pouvez choisir parmi trois forfaits B&You. Le premier est le forfait B&You 80Go, dont le tarif s'élève à 13.99€ par mois. Il vous offrira 80Go d'Internet en France, dont 12Go que vous pourrez utiliser lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Le second n'est autre que le forfait B&You 100Go. Pour la somme de 14.99€ par mois, vous bénéficiez de 100Go d'Internet en France et profiterez également de 12Go, inclus dans l'enveloppe data globale, pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Europe et des DOM.

Enfin, pour profiter du maximum de data, vous pouvez opter pour le forfait B&You 120Go qui coûte la somme de 17.99€ par mois. Avec celui-ci, vous apprécierez son enveloppe data de 120Go d'Internet depuis la France ainsi que les 15Go (inclus) dédiés à votre connexion internet à l'Europe et les DOM.