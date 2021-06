Le Samsung Galaxy S20 FE est à son meilleur prix chez Rakuten grâce à un code promo

Comme souvent le mercredi, l’enseigne Rakuten propose un code exclusif valable seulement ce jour, qui vous permet de faire baisser le prix de votre futur smartphone. On vous propose de vous intéresser au Samsung Galaxy S20 FE. Avec un prix en baisse de -42% plus un code promo, vous pouvez l’acheter pour 420€ seulement ! Voici ce qu’il faut savoir.

Le prix du Samsung Galaxy S20 FE passe à 420€ chez Rakuten

Bonne nouvelle aujourd’hui pour ceux qui sont à la recherche d’un smartphone Samsung pas cher. Le prix du Samsung Galaxy S20 FE est en chute libre chez Rakuten. Son prix passe de 759€ à 440.14€ seulement. Vous le trouvez encore trop cher ? Utilisez alors le code promo RAKUTEN20 en l’ajoutant dans votre panier. Vous verrez le prix de votre S20 FE baisser d’encore 20€. Vous pouvez donc l’acheter pour 420.14€ ! A ce prix la, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Il existe plusieurs avantages à choisir Rakuten pour votre prochain achat comme par exemple la livraison à domicile rapide et gratuite. Si vous êtes membres du Club R ou si vous souhaitez rejoindre le club, vous gagnerez 44.01€ à dépenser sur votre prochain achat. Avec cette petite cagnotte, vous pouvez choisir une jolie coque pour votre Galaxy S20 FE et un verre trempé pour le protéger.

Le code promo RAKUTEN20 est valable sur tout le site dès 149€ d’achat. Vous pouvez donc l’utiliser pour un acheter un autre modèle de smartphone si jamais ce n’était pas un Samsung Galaxy S20 FE qui vous cherchiez.

Sachez qu’il existe un deuxième code promo valable également aujourd’hui. Il s’agit du code RAKUTEN10. Avec celui-ci, 10€ vous sont offerts dès 59€ d’achat.

Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S20 FE

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme tout en restant abordable en termes de prix. Il a été annoncé officiellement en septembre 2020. Il est donc encore très récent. Son successeur le Samsung Galaxy S21 FE n’est pas encore disponible mais de nombreuses rumeurs parlent déjà de lui.

Le Galaxy S20 Fan Edition est équipé d’un écran Amoled de 6.5 pouces Full HD+ avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 965 épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Le modèle proposé dans cette offre est de couleur verte. Il est également doté de 3 capteurs photo à l’arrière, 2 capteurs de 12 Mpx et un capteur de 8 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh.