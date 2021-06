SM8450, prochain processeur phare chez Qualcomm ?

Actuellement, le Snapdragon 888 de chez Qualcomm domine le marché des smartphones haut de gamme et gaming, mais une nouvelle puce pourrait bien changer la donne. Baptisée SM8450, elle pourrait être le prochain chipset phare du fondeur américain. En voici tous les détails.

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme actuellement que vous mettez de côté les mobiles Samsung, Apple ou Huawei, vous devez nécessaire faire appel à la puce la plus véloce du moment pour les appareils sous Android, le Snapdragon 888. Il est intégré dans les meilleurs téléphones portables du moment. Mais comme le progrès ne s’arrête jamais, on pense déjà à son successeur et nous sommes certains que le géant américain travaille dessus déjà depuis plusieurs mois. Toutefois sa sortie ne devrait pas arriver avant la fin de l’année 2021, mais une fuite vient de mettre en lumière plusieurs caractéristiques intéressantes.

Une puce gravée en 4 nm avec modem 5G nouvelle génération

C’est par la voie du pronostiqueur Evan Blass que l’on découvre que le successeur du Snapdragon 888 portera la référence SM8450. En effet, il pense connaître son nom de code, mais également d’autres détails techniques. Ainsi, il semblerait que cette nouvelle puce profite d’une gravure à 4 nm alors qu’actuellement, le Snapdragon 888, par exemple est gravé en 5 nm. En outre, le SM8450 contiendrait un modem RF X65 5G. Celui-ci pourrait atteindre des vitesses de 10 Gbps en 5G et il profiterait d’un module d’antennes Qualcomm mmWare 545 pour une meilleure couverture du réseau.

Quels autres détails

Le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon SM8450 s’appuierait sur un cœur Qualcomm Kryo 780 basé sur une nouvelle architecture mobile d’ARM Cortex A9. Cela devrait lui permettre d’afficher des performances graphiques impressionnantes notamment avec son circuit GPU Adreno 730 alors qu’on sait que le Snapdragon 888 embarque l’Adreno 680 ce qui constituerait un sérieux bon en avant. En outre, on pourrait compter sur un nouveau processeur de traitement d’images Spectra 680 ainsi qu’un chipset audio Qualcomm Aqstic WCD9380/9385 pour une excellente qualité sonore. La mémoire vive au format LPDDR5 serait également prévue.

Le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon SM8450 devrait être officiel lors du sommet annuel organisé par le fondeur tous les ans en décembre. Il pourrait porter le nom de Snapdragon 898 ou Snapdragon 895.