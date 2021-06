Les Nokia C20 et Nokia C20 Plus en approche ?

La société HMD Global a annoncé l'arrivée en juin d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Nokia C20 et il semble qu’une autre annonce soit prévue pour le 11 juin prochain avec comme sujet principal la sortie d’un autre combiné, le Nokia C20 Plus.

Lors de sa présentation en avril dernier, HMD Global annonçait l’arrivée sur le marché de trois nouvelles gammes, les G, les X et les C. Pour le moment, seules les deux premières sont prévues pour la France, mais il est possible que la société change ses plans afin de proposer la série C sur le territoire. En attendant, le C20 avait été présenté à ce moment. Il est alimenté par une puce d’entrée de gamme avec 1 ou 2 Go de RAM, un stockage de 16 ou 32 Go, une batterie amovible de 3000 mAh et profite d’un écran LCD de 6,52 pouces 720x1600 pixels avec un appareil photo arrière de 5 mégapixels, comme à l’avant. Il est compatible 4G, embarque du Wi-Fi et du Bluetooth.

Une présentation à venir, mais quelques caractéristiques connues

Le Nokia C20 Plus devrait normalement être officiellement annoncé le 11 juin prochain si on en croit une affiche mise en ligne sur le réseau social chinois Weibo. Celle-ci mentionne la date en question ainsi que l’heure de la présentation avec une photo de dos du C20 Plus. On peut y voir le bloc optique intégrant deux capteurs, donc un de plus que le C20 original. Les rumeurs font état de la présence d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, soit 2000 mAh de plus que le C20 ce qui permettrait d’obtenir une autonomie bien plus importante. Le processeur qui l’anime sera très certainement un Unisoc SC9863A avec 3 Go de mémoire vive bien que d’autres configurations soient possibles au niveau de sa RAM. Le mobile sera fonctionnel sous Android 11 en version Go Edition.

L’annonce officielle de la présentation du Nokia C20 Plus aura lieu le 11 juin et il ne reste donc plus longtemps à patienter avant d’avoir la confirmation ou non des éléments physiques et techniques ici avancés. Ce sera aussi l’occasion de voir si ce modèle sera effectivement vendu hors de France ou pas.