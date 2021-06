Vente privée Free Mobile : la nouvelle offre « smartphone au choix offert + forfait Free » est disponible !

À la recherche d'un nouveau smartphone ? Free Mobile vous en offre un au choix parmi une sélection de deux si vous souscrivez à son forfait Free ! Découvrez cette offre promotionnelle, valable jusqu'au 15 juin à 6h00, dans cet article.

Le smartphone offert au choix : Nokia 5.4 / Oppo A53s

Depuis avant-hier, l'opérateur vous permet de profiter d'une nouvelle vente privée, valable jusqu'au 15 juin prochain, avec au choix le Nokia 5.4 ou l'Oppo A53s offert pour toute souscription au forfait Free ! Les frais de livraison sont pris en charge par Free Mobile et vous recevrez l'un ou l'autre de ces smartphones (garantie de 2 ans) sous un délai de trois jours ouvrés.

Le Nokia 5.4, de coloris bleu, dispose d'un écran de 6.4 pouces, d'une résolution HD+ 720x1560 px. Il est équipé d'une caméra frontale de 16 MP pour réaliser vos selfies et d'un appareil photo principal (48 MP) composé de quatre capteurs.

L'Oppo A53s est disponible en noir et se compose d'un écran d'une résolution de 720x1600 px HD+ mesurant 6.5 pouces. Également équipé d'un capteur frontal (8 MP), son appareil photo principal de 13 MPdispose de trois capteurs.

Ces deux smartphones vous permettront de stocker vos documents et médias à hauteur de 128Go.

Le forfait Free Mobile à 19.99€/mois

Pour obtenir gratuitement l'un ou l'autre de ces smartphones, vous devrez souscrire au forfait Free et vous engager pour une durée minimale de 24 mois. Le tarif de ce forfait mobile s'élève à 19.99€ par mois, mais il est possible de bénéficier de réduction dans certains cas. En effet, les personnes qui sont abonnées à la Freebox peuvent s'acquitter mensuellement de la somme de 15.99€ et les clients de la Freebox Pop, quant à eux, de 9.99€ !

Concernant les garanties du forfait Free, elles se présentent comme suit :

150Go d’Internet + Free WiFi illimité en France

d’Internet + en France 25Go d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays*

d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays* Depuis la France : appels illimités vers de nombreuses destinations*, SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*de nombreux pays hors UE sont inclus, n’hésitez pas à vous renseigner !