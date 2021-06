Top 3 des promos forfaits mobiles avec 100Go d'Internet à moins de 13€

Les opérateurs Cdiscount Mobile, Prixtel et NRJ Mobile mettent en avant leur forfait avec 100Go d'Internet à des tarifs préférentiels, n'excédant pas 13€ par mois ! Découvrez ces offres dans cet article pour en profiter avant la fin des promotions !

Forfait Cdiscount Mobile 100Go: offre limitée à 9.99€

L'opérateur Cdiscount Mobile propose jusqu'au 14 juin prochain une offre limitée avec 100Go d'Internet en France pour la somme de 9.99€ par mois pendant 1 an ! Au-delà, votre forfait vous coûtera le tarif mensuel de 20€. Avec 120.12€ d'économie, ce forfait en promotion est sans engagement et vous permet de profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages depuis la Métropole, mais également depuis l'Union européenne et les DOM. Aussi, depuis ces dernières destinations, vous disposerez de 10Go (inclus) pour surfer sur le net.

Ce qu'il faut retenir :

9,99€/mois pendant 1 an puis 20€

pendant 1 an puis 20€ 100Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

utilisables depuis l'UE* et les DOM Depuis la France, l'UE* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE + Islande, Norvège, Liechtenstein

Prixtel : forfait en promo à partir de 7.99€

L'opérateur qui s'ajuste à votre consommation, met à disposition jusqu'au 15 juin son forfait Le grand, neutre en CO2 et sans engagement, bénéficiant de 7€/mois de réduction la première année d'abonnement. Ainsi, pour bénéficier de 100Go (dernier palier data) d'Internet en France, il faudra vous acquitter de la somme de 12.99€ par mois pendant 1 an puis de 19.99€. Vous pourrez apprécier les 15Go dédiés à votre consommation internet à l'étranger (UE et DOM), dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale. Avec ce forfait pas cher, vous pourrez également communiquer sans compter depuis la France comme depuis l'Union européenne et les DOM.

Ce qu'il faut retenir :

12,99€/mois pendant 1 an puis 19.99€ (tarif du palier 80Go à 100Go)

puis 19.99€ (tarif du palier 80Go à 100Go) 100Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France, l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile : Série Limitée 100Go à 13€ par mois même après un an

Jusqu'au 14 juin inclus, NRJ Mobile vous offre la possibilité de souscrire au forfait Ultimate Speed pour 13€ par mois, sans condition de durée ! Notez que pour bénéficier de ce tarif avantageux, vous devrez vous engager pour une durée minimale de 12 mois. En plus de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, l'UE et les DOM, vous aurez l'occasion de naviguer sur la toile depuis ces dernières zones grâce aux 10Go inclus dans l'enveloppe globale de 100Go.

Ce qu'il faut retenir :