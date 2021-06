Xiaomi Mi 11i contre Google Pixel 5, lequel est le meilleur ?

Vous hésitez entre un smartphone Xiaomi Mi 11i et le Pixel 5 de Google ? Difficile de faire la part des choses entre ses deux mobiles. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Tout d’abord, regardons le côté esthétique des deux mobiles que sont les Xiaomi Mi 11i et Google Pixel 5. Le premier est décliné en plusieurs coloris avec un design très agréable alors que le second est proposé uniquement en noir avec des formes très classiques, sans grande saveur. Toutefois, il est beaucoup léger que son concurrent du jour avec un poids de seulement 151 grammes contre 196 grammes pour le Mi 11i. Malgré cela, c’est ce dernier qui est le plus fin avec une épaisseur de 7,8 mm contre 8 mm pour le mobile de Google.

Le Mi 11i est alimenté par une batterie d’une capacité de 4520 mAh supportant la charge 33 Watts contre 4000 mAh pour une charge maximale à 18 Watts, mais avec la possibilité d’une charge sans fil et inversée.

Deux écrans AMOLED dans la bagarre

L’écran du Mi 11i est sans conteste le plus remarquable des deux protagonistes du jour. En effet, il est bien plus grand que celui du Pixel 5 avec ses 6,67 pouces en diagonale contre 6 pouces le mobile de Google. En outre, il profite d’une compatibilité HDR10+, seulement HDR10 pour le Pixel 5 et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le smartphone américain.

Tous les deux profitent d’une dalle AMOLED à plat. Ils sont compatibles 5G alors que le Mi 11i propose du Wi-Fi 6 plus rapide que le Wi-Fi 5 embarqué sur le Pixel 5. Ce dernier supporte une seule carte SIM et impossible d’étendre sa capacité de stockage limitée donc à 128 Go. Il n’est pas possible non plus d’augmenter la mémoire interne du Mi 11i, mais il supporte deux cartes SIM simultanément si besoin. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran sur le Xiaomi alors qu’il est dans le dos du Pixel 5. Celui-ci présente l’avantage d’être étanche ce qui n’est pas le cas du Mi 11i, à peine certifié IP53 le rendant résistant aux éclaboussures malgré tout. Il profite d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle.

Enfin, concernant les configurations photo, le Pixel 5 fait dans la simplicité avec un capteur principal de 16 mégapixels associé à un autre objectif de 12 mégapixels, mais un traitement logiciel photo extrêmement performant, parmi les meilleurs du marché contre un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur grand-angle de 8 mégapixels et un objectif à macro de 5 mégapixels pour le Mi 11i. Pour se prendre en selfie, le Mi 11i a plus de pixels vu son capteur de 20 mégapixels contre seulement 8 pour le Google.