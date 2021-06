Un nouveau brevet pour Samsung au sujet d’un smartphone doté d’un double pliage

Actuellement, de très nombreux fabricants de smartphones cherchent de nouveaux débouchés en matière de design et d’ergonomie. Le mobile pliant pourrait être une solution et c’est notamment pour cela que Samsung a récemment déposé un brevet visant à protéger ses recherches sur un mobile qui est doté d’un double système de pliage. Les prémisses d’un futur modèle ? En voici tous les détails.

Si on en croit un brevet qui vient d’être publié par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle révélé par le site 91mobiles et déposé par Samsung en novembre dernier, le géant sud-coréen travaillerait sur un concept de smartphone qui possède la particularité d’avoir deux systèmes de pliage. Les images qui illustrent le document officiel montrent l’ensemble de la conception ainsi que le mécanisme de pliage du mobile avec tous les détails. La charnière principale semble être identique à celle utilisée sur l’actuel Samsung Galaxy Z Fold 2.

Repli vers l’avant à droite et vers l’arrière à gauche

La façade de l’appareil montre une surface d’affichage pleine, mais qui présente tout de même ce qui ressemble à poinçon tel qu’on les connaît sur la quasi-totalité des smartphones d’aujourd’hui pour laisser la place au capteur photo frontal. Les bords de l’écran semblent extrêmement fins pour tenter de proposer une immersion la plus complète possible. À l’arrière du téléphone, on peut apercevoir un module vertical qui abrite les capteurs photo, au nombre de trois ici. La deuxième charnière située au milieu de l’appareil semble cacher d’autres objectifs photo qui pourraient fonctionner en tant que caméra selfie lorsque le mobile est totalement replié. D’après le schéma du brevet, l’écran de droite se replie sur la surface du milieu. À contrario, l’écran de gauche se replie derrière le panneau du milieu.

Toujours d’après les schémas du brevet déposé par Samsung, on peut voir un port USB-C et une grille pour l’un des haut-parleurs (le mobile pourrait proposer un son stéréo avec un autre haut-parleur) présents sur le côté gauche de l’appareil. On peut également voir plusieurs positions que pourraient prendre le mobile pour offrir différentes configurations d’usage. Le document ne donne malheureusement aucune indication sur les dimensions exactes du dispositif. Difficile de dire si le géant sud-coréen va finalement aboutir à la conception d’un modèle commercialisation, mais il est intéressant de voir que le fabricant cherche à proposer une solution la plus pertinente possible pour, peut-être un futur smartphone en boutique. L’intégration des visuels du document sont disponibles ici.