OnePlus présente officiellement son nouveau mobile de milieu de gamme, le OnePlus Nord CE 5G

Comme prévu, la marque OnePlus a présenté officiellement un nouveau smartphone de milieu de gamme venant remplacer l’actuel OnePlus Nord. Le nouveau OnePlus Nord CE 5G veut être une proposition intéressante techniquement tout en étant abordable. En voici tous les détails.

Après plusieurs fuites sur certaines caractéristiques techniques de son nouveau mobile et des indiscrétions récentes, OnePlus a levé le voile sur le OnePlus Nord CE 5G qui correspond à une attente en matière de connectivité et de mobile pouvant permettre d’avoir une vie numérique sans faille. Il profite déjà d’une finesse assez remarquable puisqu’il est épais de seulement 7,9 mm et pèse 170 grammes. C’est 14 grammes de moins que l’actuel OnePlus Nord et 0,3 mm de plus en épaisseur. Malgré cela, il propose un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque.

Même écran que le précédent et une nouvelle puce à bord

Le nouveau smartphone OnePlus Nord CE 5G profite d’un écran de 6,43 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels au format 20:9 sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme très similaire au OnePlus Nord sauf pour la diagonale qui était de 6,44 pouces. Le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 750G associée à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la configuration choisie et avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 2.1 et sans possibilité d’extension. Le Nord dispose d’une puce Snapdragon 765G avec 8 ou 12 Go. Pour la version CE, la batterie a une capacité de 4500 mAh (contre 4115 mAh pour le OnePlus Nord) avec la prise en charge à 30 Watts.

Configuration triple capteurs photo et large connectivité

Pour la partie photo, le OnePlus Nord CE 5G perd un objectif puisque quatre capteurs sont installés sur le OnePlus Nord alors que le CE 5G dispose d’un module principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels 119 degrés pour les photos en grand-angle et un dernier de 2 mégapixels. Le Nord avait un 48 mégapixels à la place du 64 et un 5 mégapixels, en plus. Notez la capacité à filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Pour se prendre en selfie, il faut compter sur un capteur de 16 mégapixels alors que le Nord propose deux capteurs de 32 mégapixels et de 8 mégapixels pour faire de l’ultra grand-angle. En matière de connectivité, le OnePlus Nord CE 5G est donc compatible 5G et Wi-Fi 5, comme le OnePlus Nord. Il supporte le Bluetooth ainsi que le NFC. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Animé par Android 11 avec une surcouche OxygenOS 11, le OnePlus Nord CE 5G profitera de deux ans de mises à jour du système et de trois ans de mises à jour de sécurité. Des précommandes réservées aux membres de la communauté OnePlus sont ouvertes dès à présent jusqu’à vendredi 1h du matin.

Les précommandes sont disponibles à tous à partir du 12 juin à 11h. Les ventes débuteront le 21 juin à 11h. Le OnePlus Nord CE 5G 6+128 Go sera proposé à 299 €. La version 8+128 Go du OnePlus Nord CE 5G sera disponible à 329 € tandis que la configuration la plus musclée 12+256 Go sera proposée à 399 €.